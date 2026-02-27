Gredmarie Colón alcanza nueva meta profesional en Florida

En esta nueva etapa, Gredmarie Colón describe su presente como un proceso de “deconstrucción para reconstruir”. Tras años de una agenda mediática exhaustiva, la presentadora ha compartido con honestidad su búsqueda de paz espiritual y una presencia más profunda en la crianza de su hija Kamilia.

Mientras continúa el proceso de transformar su imagen pública en una de madurez, equilibrio y autenticidad, la comunicadora compartió con sus seguidores de las redes sociales un nuevo logro profesional. Esta meta alcanzada, describió, le produce felicidad y orgullo de sí misma.

“Les cuento que el pasado 11 de febrero logré obtener mi licencia de Real Estate como agente asociado en Florida. En resumen: saqué la licencia en menos de tres semanas. Estudié de manera presencial de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., durante 7 días para completar las 63 horas requeridas (del 26 de enero al 1 de febrero). Después de aprobar el examen de la escuela (¡98%!), tocaba prepararme para el examen del estado", comenzó la animadora.

Colón agregó: “Me tomé una semana para darle con todo al repaso: simulacros, matemáticas y ‘full’ enfoque. Y el 11 de febrero… misión cumplida".

Antes de anunciar su nueva faceta, la multifacética aprovechó para saludar a sus seguidores. En el mensaje la modelo mencionó que actualmente comparte menos detalles de su vida personal y profesional.

“Hola. ¡Qué rico saludarles! Aprovecho la oportunidad para enviarles la mejor de las energías, acompañadas de muchísimo amor. Sé que los tengo un poco abandonados y que no les he contado mucho de mi vida, pero este detalle sí que deseo compartirlo con todos ustedes", escribió.