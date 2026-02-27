Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gredmarie Colón alcanza nueva meta profesional en Florida

“Estoy demasiado feliz y orgullosa de este logro”, expresó

27 de febrero de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gredmarie Colón protagonizó “Los Mecánicos 2”. (nahira.montcourt@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En esta nueva etapa, Gredmarie Colón describe su presente como un proceso de “deconstrucción para reconstruir”. Tras años de una agenda mediática exhaustiva, la presentadora ha compartido con honestidad su búsqueda de paz espiritual y una presencia más profunda en la crianza de su hija Kamilia.

Mientras continúa el proceso de transformar su imagen pública en una de madurez, equilibrio y autenticidad, la comunicadora compartió con sus seguidores de las redes sociales un nuevo logro profesional. Esta meta alcanzada, describió, le produce felicidad y orgullo de sí misma.

“Les cuento que el pasado 11 de febrero logré obtener mi licencia de Real Estate como agente asociado en Florida. En resumen: saqué la licencia en menos de tres semanas. Estudié de manera presencial de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., durante 7 días para completar las 63 horas requeridas (del 26 de enero al 1 de febrero). Después de aprobar el examen de la escuela (¡98%!), tocaba prepararme para el examen del estado", comenzó la animadora.

Colón agregó: “Me tomé una semana para darle con todo al repaso: simulacros, matemáticas y ‘full’ enfoque. Y el 11 de febrero… misión cumplida".

Antes de anunciar su nueva faceta, la multifacética aprovechó para saludar a sus seguidores. En el mensaje la modelo mencionó que actualmente comparte menos detalles de su vida personal y profesional.

“Hola. ¡Qué rico saludarles! Aprovecho la oportunidad para enviarles la mejor de las energías, acompañadas de muchísimo amor. Sé que los tengo un poco abandonados y que no les he contado mucho de mi vida, pero este detalle sí que deseo compartirlo con todos ustedes", escribió.

Gredmarie Colón junto a su hija Kamilia con motivo del Día de las Madres. (Vanessa Serra Diaz)Gredmarie Colón junto a su hija Kamilia con motivo del Día de las Madres. (Vanessa Serra Diaz)
1 / 10 | Gredmarie y Kamilia. Gredmarie Colón junto a su hija Kamilia con motivo del Día de las Madres. (Vanessa Serra Diaz)
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
