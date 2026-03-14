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Héctor “Perfecto” Gómez y Airy Sebastiani celebran su primer año de relación sentimental

Se conocieron y formalizaron su noviazgo durante el “reality show” “El Conquistador” de TelevisaUnivision

14 de marzo de 2026 - 5:27 PM

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Héctor "Perfecto" Gómez y Airy S. formalizaron su relación durante un duelo de eliminación. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En medio de un duelo de eliminación, donde la tensión y la adrenalina suelen ser las únicas protagonistas, Héctor “Perfecto” Gómez decidió cambiar las reglas del juego. No buscaba un punto para su equipo, sino el “sí” de Airy Sebastiani Ese momento marcó el inicio de una relación que ha trascendido la pantalla y los retos de supervivencia de “El Conquistador” de Univision.

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Hoy, 14 de marzo, la pareja celebra su primer aniversario. Para festejar, acudieron a las redes sociales con un tiernas declaraciones de amor.

“Todos los 14 son especiales, pero desde aquel, supe que algo iba a cambiar para siempre. Ese día, casi sin saberlo, empezó una historia que el tiempo y el destino ya tenían preparada para nosotros. Un año después, miro atrás y entiendo que no fue casualidad. Fue el comienzo de algo único”, comenzó la competidora mexicana.

Sebastiani continuó: “Este año ha estado lleno de risas, sorpresas, kilómetros, vuelos, despedidas y reencuentros… pero también de la certeza de que cuando dos personas se eligen de verdad, siempre encuentran la manera de estar".

Asimismo, agradeció a “Perfecto” por “cada viaje, por cada esfuerzo qué haces para estar aquí y por apostar por nosotros una y otra vez, incluso cuando la distancia intenta jugar con nosotros… 3,490 kilómetros no se sienten cuando siempre estás presente, no me gustaría que nadie entienda esta locura, porque sé que se enamorarían de esta misma historia con locura".

El luchador profesional, por su parte, respondió con un mensaje cargado de respeto y cariño. “Este ha sido el año más extremo e intenso pero sin duda el mejor porque todo ha sido contigo. Gracias por elegirme incluso cuando la distancia nos separa porque cada vez que estamos juntos confirmo que te quiero seguir eligiendo a ti hoy, mañana y siempre”.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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