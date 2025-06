Hijos de Raphy Pina lo sorprenden con tremendo regalo “pa’l monte”

“Muchos hablan, critican, inventan y hasta juzgan. Me han llamado de todo: que si mal negociante, que si estuve preso, que si le jodí la vida a alguien… pero la verdad es que yo no le debo explicaciones a nadie. Nadie vivió mis batallas. Nadie sintió mis cruces. Nadie sabe lo que yo tuve que hacer para sobrevivir.Desde que empecé a trabajar, mi norte siempre fue este momento. No fue dinero, no fue fama, no fue el aplauso de la calle. Fue esto: mi familia, mi paz, mi felicidad. Lo que tengo hoy no me lo regaló nadie, y no hay nada en la tierra que pague esta bendición.Muchos prefieren serle fiel al mundo. Yo decidí serle fiel a los míos. A esa familia que me acompaña en esta foto. A la que está aquí, a la que viene en camino, y a la que Dios me permita proteger mientras respire.No me midas por mis negocios. No me compares por mis errores. Si quieres saber quién soy, compárame como padre, como hombre de familia, y ahí sabrás con quién estás hablando.Feliz Día de los Padres a los que saben que ser papá es mucho más que dar un apellido. Es dar el alma, todos los días.Los amo. En las buenas y en las malas, hasta el FIN", expresó Pina en su publicación en las redes sociales.