Raphy Pina insiste en ser parte de la demanda de Daddy Yankee para probar “alegaciones falsas”

“También autorizaron a que el señor Pina/Mr. Soldout/WME, mientras se encontraba recluido en la penitenciaria federal, cobrara una comisión de 30% de lo generado en la gira de la “Última vuelta”, a pesar de que éste, por razones obvias, no participó de la gira ni tampoco consta ni se evidenció que lo hiciera personal de su oficina", dice la demanda.

Insiste en que las alegaciones son falsas

No obstante, la defensa de Pina y WML reiteraron que las alegaciones esbozadas en la demanda son falsas.

Insistieron en que la intervención no ocasionaría dilación ni afectaría la adjudicación de las controversias originales entre el cantante, su exesposa y excuñada. También, añadieron que la intervención prevendría pleitos adicionales con alegaciones contradictorias.

“No es un análisis frívolo. Por ejemplo, a pesar de ya haberles entregado a las corporaciones $27 millones en facturas de alojamiento, transportación, dietas, etc., y la evidencia de pago de cada una, para una gira de 83 conciertos, estas continúan diciendo que “se le desembolsaron [a Pina y WML] $27 millones en dinero corporativo sin justificación alguna” (provocando la inferencia de una apropiación ilegal)“, agregaron.

Plantean “análisis equivocado”

De otro lado, los licenciados señalaron que las objeciones planteadas por la representación legal de las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc. , parten de un “análisis equivocado de la norma aplicable a la solicitud de intervención”.

Explicaron que, mientras la intervención se solicitó bajo la Regla 21.2 (intervención permisible), las corporaciones argumentan como si fuese bajo la Regla 21.1 (intervención como cuestión de derecho), y pidieron que se niegue bajo esos criterios que no aplican.

“Estos argumentan que la intervención solicitada es improcedente porque la Demanda no formula reclamaciones contra los peticionarios y, por ende, el resultado del caso no le afectará legalmente al no ser parte. Son argumentos propios de oposición a una intervención bajo la 21.1 que expresamente establece esos requisitos”, respondieron los licenciados.