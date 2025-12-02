Hospitalizan a la cantante Nimsy López: “Perdió la visión”

Con más de 15 años dedicados al servicio de los necesitados y un ministerio que ha trascendido fronteras, la evangelista Nimsy López es una figura cuya influencia se extiende mucho más allá del ámbito musical cristiano. Su compromiso no se limita al estudio de grabación o los conciertos, sino que se manifiesta en acciones tangibles y una presencia constante en las redes sociales para ofrecer palabras de aliento y oración.

Hoy, sin embargo, la directora del Ministerio Evangelístico Estruendo atraviesa circunstancias difíciles. Según su esposo, el evangelista Micky Mulero, la cantante sufrió un fuerte quebranto de salud que la mantiene hospitalizada en Centro Médico.

“Los médicos estuvieron haciendo muchos laboratorios, pensaban que se había dislocado el hombro, y fue un proceso duro, hubo que medicarla”, explicó Mulero. La situación se agravó el sábado pasado, cuando López perdió la visión en su ojo izquierdo después de asistir a la boda de un sobrino.

“Fue desesperante, porque ella, de momento, estábamos en la boda de nuestro sobrino, estuvimos disfrutando en familia, tenía la molestia en el brazo y demás, pero ya estaba mejor, y el sábado cuando salimos de allí comenzó a ver borroso hasta que perdió la visión del ojo”, detalló.

Mulero agregó: “Ahora mismo no está viendo nada por su ojo. Fuimos a los doctores, inmediatamente la refirieron a los especialistas en el Centro Médico”, indicó.

A través de un video publicado en la red social Facebook, el evangelista mencionó que “le están haciendo todo tipo de evaluación, en su cerebro, en la parte del ojo, MRI, de todo de lo que se puedan imaginar. Le van a hacer un asunto espinal también”, dijo.