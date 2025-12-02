Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hospitalizan a la cantante Nimsy López: “Perdió la visión”

Entre lágrimas, su esposo, Micky Mulero, contó que la exponente sufrió un fuerte quebranto de salud que la mantiene en Centro Médico

2 de diciembre de 2025 - 3:36 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
Nimsy López es reconocida por sus más de 15 años de servicio humanitario.
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con más de 15 años dedicados al servicio de los necesitados y un ministerio que ha trascendido fronteras, la evangelista Nimsy López es una figura cuya influencia se extiende mucho más allá del ámbito musical cristiano. Su compromiso no se limita al estudio de grabación o los conciertos, sino que se manifiesta en acciones tangibles y una presencia constante en las redes sociales para ofrecer palabras de aliento y oración.

Hoy, sin embargo, la directora del Ministerio Evangelístico Estruendo atraviesa circunstancias difíciles. Según su esposo, el evangelista Micky Mulero, la cantante sufrió un fuerte quebranto de salud que la mantiene hospitalizada en Centro Médico.

“Los médicos estuvieron haciendo muchos laboratorios, pensaban que se había dislocado el hombro, y fue un proceso duro, hubo que medicarla”, explicó Mulero. La situación se agravó el sábado pasado, cuando López perdió la visión en su ojo izquierdo después de asistir a la boda de un sobrino.

“Fue desesperante, porque ella, de momento, estábamos en la boda de nuestro sobrino, estuvimos disfrutando en familia, tenía la molestia en el brazo y demás, pero ya estaba mejor, y el sábado cuando salimos de allí comenzó a ver borroso hasta que perdió la visión del ojo”, detalló.

Mulero agregó: “Ahora mismo no está viendo nada por su ojo. Fuimos a los doctores, inmediatamente la refirieron a los especialistas en el Centro Médico”, indicó.

A través de un video publicado en la red social Facebook, el evangelista mencionó que “le están haciendo todo tipo de evaluación, en su cerebro, en la parte del ojo, MRI, de todo de lo que se puedan imaginar. Le van a hacer un asunto espinal también”, dijo.

Dentro de la situación, aseguró Mulero, la cantante se encuentra estable. Asimismo, envió su gratitud a todos los que han orado a favor de su esposa.

Nimsy Lópezmúsica sacraCentro Médico
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
