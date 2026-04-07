Hospitalizan al rapero Offset en Florida tras recibir un disparo

Hollywood, Florida - El rapero Offset recibió un disparo el lunes y se encuentra estable, según un portavoz del rapero de Migos, pero se desconoce su estado exacto.

Está siendo tratado en un hospital y sometido a un estrecho seguimiento, dijo el portavoz en un comunicado.

Offset estuvo casado anteriormente con Cardi B, con quien tiene tres hijos.

El Departamento de Policía de Seminole dijo que una persona sufrió lesiones que no eran potencialmente mortales el lunes por la noche en una zona de aparcacoches fuera del Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida. El departamento de policía no identificó a la víctima.

Dos personas fueron detenidas por la policía y los agentes están investigando el incidente, según un comunicado del departamento de policía.

“El lugar es seguro y no hay amenaza para el público”, según el departamento de policía. “Las operaciones continúan con normalidad”.

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El primo de Offset, Takeoff, otro miembro de Migos, fue asesinado a tiros en 2022.

El trío, con su rápido flujo de trillizos, se convirtió en uno de los grupos de hip-hop más populares de todos los tiempos. Irrumpieron con el éxito de 2013 “Versace” y más tarde obtuvieron nominaciones a los Grammy al mejor álbum de rap con “Culture”, de 2018, mientras que un tema del mismo obtuvo una nominación a la mejor interpretación de rap.