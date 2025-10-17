¿Indirectas de Daddy Yankee a Raphy Pina y Mireddys González en canción “Jezabel y Judas”?

"Jezabel y Judas" es el título del tema número 7 del primer álbum cristiano, "Lamento en baile", de Daddy Yankee.

El artista urbano, líder del reggaetón, incursiona en el género salsa con una canción que podría estar dedicada a su exesposa, Mireddys González, y a su exmanager Raphy Pina por la letra que salió a la luz hace dos días con un coro que incluye un mensaje claro sobre la traición.

“A Judas le das comida, le salvas hasta la vida, lo visitas en la cárcel, después se te vira”, canta Yankee. Pudiera referirse indirectamente a Raphy Pina, a quien consideraba su amigo y visitó en prisión en 2023, cuando el empresario cumplía condena por posesión ilegal de armas de fuego a tres años y cinco meses de prisión (41 meses).

PUBLICIDAD

"El Cangri" también hace alusión a una mujer, que muchos aseguran se trata de González, quien tuvo a sus dos hijos menores y estuvo casada por 30 años con el cantante.

“Fatal, venenosa, manipuladora y cruel. Se mueve por la’ sombra’, le llaman Jezabel... Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, ma-ma-ma-malísima”.

“Qué mala, ma-ma-ma-malísima, pero qué bien hace el papel de víctima”, dice otro verso.

Nuevo mensaje de Daddy Yankee en el tribunal: “Jesús se sintió traicionado. También nosotros” Lo que dijo la estrella boricua en medio de su pleito legal contra su esposa Mireddys González por el control de sus corporaciones.

El cantante, compositor y productor regresó a la escena musical con su primer álbum de estudio “Lamento en baile”, tras su retiro hace tres años de los escenarios urbanos.

La nueva producción se lanzó el 16 de octubre, bajo el sello DY Records. Daddy Yankee se despidió en diciembre de 2023 del reguetón en la serie de conciertos “La última vuelta”, donde hizo público su conversión al cristianismo, pese a desde el 2016 ya había dado el paso espiritual.

“Con ‘Lamento en baile’ quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo”, expresó Daddy Yankee en declaraciones escritas.