17 de octubre de 2025
84°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Indirectas de Daddy Yankee a Raphy Pina y Mireddys González en canción “Jezabel y Judas”?

El tema es el número 7 en su nuevo álbum, el primero cristiano, “Lamento en baile”

17 de octubre de 2025 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raphy Pina y Daddy Yankee (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

"Jezabel y Judas" es el título del tema número 7 del primer álbum cristiano, "Lamento en baile", de Daddy Yankee.

El artista urbano, líder del reggaetón, incursiona en el género salsa con una canción que podría estar dedicada a su exesposa, Mireddys González, y a su exmanager Raphy Pina por la letra que salió a la luz hace dos días con un coro que incluye un mensaje claro sobre la traición.

“A Judas le das comida, le salvas hasta la vida, lo visitas en la cárcel, después se te vira”, canta Yankee. Pudiera referirse indirectamente a Raphy Pina, a quien consideraba su amigo y visitó en prisión en 2023, cuando el empresario cumplía condena por posesión ilegal de armas de fuego a tres años y cinco meses de prisión (41 meses).

"El Cangri" también hace alusión a una mujer, que muchos aseguran se trata de González, quien tuvo a sus dos hijos menores y estuvo casada por 30 años con el cantante.

“Fatal, venenosa, manipuladora y cruel. Se mueve por la’ sombra’, le llaman Jezabel... Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, ma-ma-ma-malísima”.

“Qué mala, ma-ma-ma-malísima, pero qué bien hace el papel de víctima”, dice otro verso.

Nuevo mensaje de Daddy Yankee en el tribunal: “Jesús se sintió traicionado. También nosotros”

Nuevo mensaje de Daddy Yankee en el tribunal: “Jesús se sintió traicionado. También nosotros”

Lo que dijo la estrella boricua en medio de su pleito legal contra su esposa Mireddys González por el control de sus corporaciones.

El cantante, compositor y productor regresó a la escena musical con su primer álbum de estudio “Lamento en baile”, tras su retiro hace tres años de los escenarios urbanos.

La nueva producción se lanzó el 16 de octubre, bajo el sello DY Records. Daddy Yankee se despidió en diciembre de 2023 del reguetón en la serie de conciertos “La última vuelta”, donde hizo público su conversión al cristianismo, pese a desde el 2016 ya había dado el paso espiritual.

“Con ‘Lamento en baile’ quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo”, expresó Daddy Yankee en declaraciones escritas.

El cantante, compositor y productor regresó a la escena musical con su primer álbum de estudio "Lamento en baile", tras su retiro hace tres años de los escenarios urbanos.
Regresa al tribunal la pugna corporativa entre Daddy Yankee y su esposa. El cantante de música urbana Daddy Yankee regresó al Tribunal de San Juan en el caso contra su esposa Mireddys González y su hermana Ayeicha González. - Ramón "Tonito" Zayas
Daddy YankeeRaphy PinaMireddys González
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
