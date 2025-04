Baeva admitió que vivió varios tipos de violencia hasta el año pasado, 2024, y aunque no fue clara en decir cuáles, especificó que ésta fue verbal y no física, y que por fortuna se dio cuenta a tiempo.

“Si puedo decirlo que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba, no física, no hemos llegado ahí gracias a Dios, creo que me di cuenta a tiempo, decidí no permitirlo más”.