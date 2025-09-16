Jimena Gállego: “Puerto Rico me sienta bien”

Puerto Rico siempre trata a la presentadora mexicana Jimena Gállego con excelencia. Según contó, algo tiene el terruño borincano que su piel y su cabello lucen mejor.

“La isla siempre me trata bien, la gente, la comida. Duermo mejor al nivel del mar, me puedo broncear, me pongo guapísima cuando estoy en Puerto Rico, me sienta bien”, puntualizó la también actriz y cantante.

Entre todo lo bueno que el país le ofrece, la anfitriona de “La casa de los famosos” de Telemundo resaltó la gente. A lo largo de su estancia en la Ciudad Capital, dijo, se ha percatado de que tiene muchos “amigos instantáneos” y “titis” boricuas.

“Son muy amables, simpáticos, y abiertos. Me encanta que la gente se me acerque en la calle a hablarme como si me conocieran de toda la vida. Eso para mí es muy lindo. Me pongo a chismear con la gente y me cuentan sus cosas, aparte de la foto. Me cuentan sus cosas y opinan, y ahora con ‘Objetivo Fama’ también me dicen cosas, o me regañan por algo relacionado con ‘La casa de los famosos’”, detalló entre risas.

Todo esto, sostuvo, hace a los puertorriqueños especiales. “Lo que no les gusta te lo dicen en la cara, pero eso a mí me fascina. Es bien diferente la gente en Puerto Rico, de verdad, no lo digo porque estoy aquí, lo digo de verdad”, agregó.

Sobre su comida típica favorita, la periodista nombró los tostones y los amarillos. También es fanática del mofongo.

“Siempre voy aprendiendo y conociendo platillos nuevos de aquí, lo que sí es que, caray, como les gusta lo frito, no jod… Es imposible estar a dieta”, expresó entre risas. “Ah no, y otra cosa que me enloqueció y me como todas las que me traigan, son las quenepas. Yo nunca había probado una quenepa y me cautivó, porque tiene como la textura, el sabor, todo”, añadió.

Prefiere ser animadora

Antes de fungir como animadora de la competencia de canto “Objetivo Fama”, Gállego ocupó un lugar en la mesa de jueces. Aunque agradece a la producción ambas oportunidades, se disfruta mucho más su rol actual.

“Me divierto más como ‘host’. Es mucho más divertido, mucho más ligero porque no estoy en la posición de juzgar y ver qué están haciendo mal, o en qué pueden mejorar. Sobre todo, en una temporada como esta, que la calidad es tan impresionantemente buena. Es bien difícil decir, qué voy a decir, qué les voy a decir, qué les voy a corregir”, comenzó.

En esa línea, la mexicana reconoció el desempeño de la puertorriqueña Ana Isabelle como jurado del “reality show”. De igual manera, enalteció a su compañera de animación Gil Marie López.

“Cuando yo veo a Ana Isabelle me gusta que sea tan estricta porque el día que ella da un ‘glorioso’ es porque dices ‘claro, lo merece. Estuvo espectacular la presentación, o sea perfecta. Está bien difícil juzgarlos. Me gusta muchísimo más ser la conductora, además que me divierto mucho con Gil. Es simpatiquísima, nos llevamos increíble, es una súper compañera y ya tengo una amiga nueva”, apuntó.

La animadora no puede mencionar ningún participante como su favorito. De hacerlo, catalogó, sería “injusta”.

“Tengo voces que me pudiesen gustar más, pero me parece que la calidad de todos está espectacular, entonces me sentiría mal diciéndote me gustan tal y tal cuando la verdad es que todos los otros me fascinan. En la técnica yo los veo a todos muy parejos, todos tienen la posibilidad de ser un ganador o ganadora”, subrayó.

Gállego contrastó esta temporada con la quinta, donde la cantante mexicana Cristina Eustace se alzó con la victoria. Desde el proceso de audiciones, recordó, su compatriota se destacaba.

“Ahora, para mí, todo es impredecible. Creo que el público es el que más difícil la tiene”, comentó.

Quiere colaborar con Ana Isabelle y Denise Quiñones

Como cantante, son muchos los colegas boricuas que Gállego admira y con los que le gustaría colaborar. Marc Anthony, Ednita Nazario, Ana Isabelle y Denise Quiñones son solo cuatro de ellos.

“Es mucho el talento boricua. Puerto Rico tiene grandiosos cantantes, compositores y músicos. Te dije solo algunos de ellos. Ednita yo sé que ella va mucho a México y pasa mucho tiempo en México. No la conozco, pero ya le he mandado recados como con tres personas, ahora cuatro. La quiero invitar a comer en México.

Revela sus favoritas

De las cinco temporadas de “La casa de los famosos”, las favoritas de Gállego son las segunda y la cuarta. Estas fueron conquistadas por Ivonne Montero y Maripily Rivera, respectivamente.