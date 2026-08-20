Johnny Lozada vuelve a cantar en México

El presentador y exintegrante de Menudo Johnny Lozada regresa a los escenarios de México para ser parte de un concierto inolvidable en su carrera.

Lozada acompañará a la cantante mexicana Tatiana el viernes 28 de agosto a las en Dion Live Center de Monterrey.

Lozada interpretará a dúo con Tatiana la canción que popularizaron en la década de los ochenta, titulada “Cuando Estemos Juntos” y dos temas que se convirtieron en éxitos cuando estuvo en la afamada agrupación Menudo que serán una sorpresa.

Lozada, que acaba de ser exaltado al Salón de la Fama de la Música en Puerto Rico por su trayectoria, y que participó hace poco en el estreno a casa llena de la obra teatral Luis Raúl Estoy Vivo Kabron@s en Bellas Artes, está feliz de regresar a México después de casi dos años de ausencia.

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“México es muy especial para mí. Desde Menudo hasta ahora es un país que me ha acogido con mucho cariño. Y el que la talentosa Tatiana, a quien me une una gran amistad, me haya invitado a cantar en su concierto me hace sentir privilegiado. Sé que el público y nosotros vamos a disfrutar muchísimo. Allí los esperamos”, dijo el animador del programa “En la mañana” de TeleOnce.

El también actor se mantiene activo con sus compañeros los exmenudos Ricky Meléndez y Miguel Cancel en el proyecto MJR donde interpretan éxitos de la época dorada que vivieron durante su paso por Menudo.