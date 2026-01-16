Julio Iglesias niega las acusaciones de abusos sexuales y las califica de “absolutamente falsas

Madrid - El cantante Julio Iglesias, ganador de un Grammy, negó el viernes las acusaciones de que agredió sexualmente a dos ex empleadas, calificando las acusaciones de “absolutamente falsas”.

Los medios de comunicación informaron a principios de esta semana de que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias de la República Dominicana y las Bahamas entre enero y octubre de 2021. Un día después, los fiscales españoles dijeron que estaban estudiando las acusaciones.

“Con profundo dolor, respondo a las acusaciones vertidas por dos personas que trabajaron anteriormente en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, dijo Iglesias en Instagram.

El periódico digital español elDiario.es y la cadena de televisión en español Univision Noticias publicaron el 13 de enero la investigación conjunta de tres años sobre la supuesta mala conducta de Iglesias.

Un alto tribunal español recibió el 5 de enero acusaciones formales contra Iglesias de una parte no identificada, según fuentes oficiales. Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles mientras se encuentran en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales de mayor éxito del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en más de una docena de idiomas. Tras triunfar en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y el resto del mundo en los años setenta y ochenta. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

En 1988, ganó un Grammy a la Mejor Interpretación Pop Latina por su álbum “Un Hombre Solo”. También recibió un Lifetime Achievement Award en los Grammy de 2019.

“Nunca había experimentado tanta malicia, pero aún tengo fuerzas para que la gente sepa toda la verdad y para defender mi dignidad ante una afrenta tan grave”, dijo Iglesias en las redes sociales.