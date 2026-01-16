Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Julio Iglesias niega las acusaciones de abusos sexuales y las califica de “absolutamente falsas

El cantante, ganador de un Grammy, afirmó que le causan gran tristeza

16 de enero de 2026 - 6:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El cantante español Julio Iglesias sonríe durante la ceremonia de develación de su estrella en el Paseo de la Fama en San Juan, Puerto Rico, el jueves 29 de septiembre de 2016. (AP Photo/Carlos Giusti, archivo) (Carlos Giusti)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madrid - El cantante Julio Iglesias, ganador de un Grammy, negó el viernes las acusaciones de que agredió sexualmente a dos ex empleadas, calificando las acusaciones de “absolutamente falsas”.

RELACIONADAS

Los medios de comunicación informaron a principios de esta semana de que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias de la República Dominicana y las Bahamas entre enero y octubre de 2021. Un día después, los fiscales españoles dijeron que estaban estudiando las acusaciones.

“Con profundo dolor, respondo a las acusaciones vertidas por dos personas que trabajaron anteriormente en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, dijo Iglesias en Instagram.

El periódico digital español elDiario.es y la cadena de televisión en español Univision Noticias publicaron el 13 de enero la investigación conjunta de tres años sobre la supuesta mala conducta de Iglesias.

Un alto tribunal español recibió el 5 de enero acusaciones formales contra Iglesias de una parte no identificada, según fuentes oficiales. Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles mientras se encuentran en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales de mayor éxito del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en más de una docena de idiomas. Tras triunfar en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y el resto del mundo en los años setenta y ochenta. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

En 1988, ganó un Grammy a la Mejor Interpretación Pop Latina por su álbum “Un Hombre Solo”. También recibió un Lifetime Achievement Award en los Grammy de 2019.

“Nunca había experimentado tanta malicia, pero aún tengo fuerzas para que la gente sepa toda la verdad y para defender mi dignidad ante una afrenta tan grave”, dijo Iglesias en las redes sociales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsJulio Iglesias
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: