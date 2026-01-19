Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Julio Iglesias pide archivar la investigación contra él y detener el daño a su reputación

El cantante ha negado las acusaciones, asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”

19 de enero de 2026 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El cantante español Julio Iglesias sonríe durante la ceremonia de develación de su estrella en el Paseo de la Fama en San Juan, Puerto Rico, el jueves 29 de septiembre de 2016. (AP Photo/Carlos Giusti, archivo) (Carlos Giusti)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid- El abogado de Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que investiga una denuncia contra el cantante por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, que le ha provocado un “grave daño reputacional”.

RELACIONADAS

En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, considera que los tribunales españoles “carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de Jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”.

Lo que justifica por el hecho de que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad y que el cantante tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente se produjeron los hechos.

Considera que, en todo caso, la denuncia debería haber sido interpuesta en República Dominicana, motivo por el que la Fiscalía “debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional”.

“Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión”, critica el letrado, que apunta a que la organización que ha presentado la denuncia en nombre de las víctimas, Women’s Link, “ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación”.

Para Choclán “no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente”.

El abogado también reclama que se le permita personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia y así poder ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como sería la declaración de las denunciantes, “que según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía”.

De este modo, añade, se podría acreditar “la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado” frente “al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso”.

Choclán lamenta que su cliente sea conocedor de los hechos que se le atribuyen a través de la información que las denunciantes realicen en los medios de comunicación, que se han hecho eco de la investigación publicada en eDiario.es (España) y en el canal estadounidense Univisión.

Unas publicaciones que han provocado un “perjuicio reputacional” al cantante, destaca el letrado.

También considera que no se puede invocar “la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima” ya que éstas han participado “voluntariamente en la difusión pública de la denuncia”, por lo que “cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer”.

A su juicio, “parece evidente que aquél contra el que se dirige la denuncia debe tener la posibilidad de intervenir en el procedimiento, ya en la propia fase de diligencias de investigación de la Fiscalía, y no remitirle a que la información la vaya obteniendo a través de los medios de comunicación”.

Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales y humillaciones laborales sistemáticas.

Acusaciones negadas por Iglesias, que publicó un comunicado en su perfil de Instagram asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

Julio Iglesias
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
