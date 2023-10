El tema de la salud mental ha sido la carta de presentación de Karla Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023. Como parte de su mensaje de concienciación sobre este tema, la soberana se unió a la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) en la campaña de servicio público “Ama lo que sientes y vuelve a conectar”.

Según se informó, el objetivo de esta campaña, que se extenderá hasta noviembre, es alertar e identificar situaciones que afecten la salud mental de la juventud a través de cápsulas educativas. Entre los temas que abarca, se incluyen el “bullying”, la dependencia a la tecnología, la importancia de hablar de nuestras situaciones y emociones para sanar, y la responsabilidad de los padres en la prevención, así como el respeto en las relaciones interpersonales.

Con estas ejecuciones que tendrán visibilidad en Wapa Televisión y redes sociales, pretenden ofrecer mensajes breves que inviten a la reflexión y a conectar nuevamente con la esencia.

PUBLICIDAD

“La salud mental es un asunto que no debemos pasar inadvertido, pues podría manifestarse en diferentes etapas de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y no discrimina por condición social. Es responsabilidad de cada uno de nosotros educarnos y llevar el mensaje de prevención y quien mejor que Karla para ayudarnos en esta tarea”, expresó José F. Méndez Méndez, presidente de la UAGM, a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, Karla manifestó que desde muy joven supo la poca atención que se le daba a la salud mental, al ver necesidades en sus familiares, amistades y en ella misma.

“Era como si todos viéramos el problema en sociedad, pero hacíamos caso omiso. Es ahí donde nace mi pasión y curiosidad genuina por querer hacer de este mundo uno mejor trabajando por la salud mental que tanto nos merecemos todos. Al pasar del tiempo comprendí que la salud mental es influenciada de manera multifactorial, así que todos podemos formar parte en asegurar que sea prioridad tanto como la salud física”, destacó.

La embajadora, quien representará a Puerto Rico en Miss Universe el 18 de noviembre en El Salvador, también se expresó agradecida por ser parte de esta campaña.

“El hecho de que la institución en la que me formé académicamente me haya seleccionado como portavoz de esta campaña me llena de emoción porque reafirma mi compromiso con este tema que me apasiona y que puede marcar la vida de otras personas. Agradezco la confianza en mí y que se siga ampliando la conversación sobre estos temas como tanto merecen”, añadió Guilfú.

Como parte de esta iniciativa, Karla participará en un conversatorio con jóvenes universitarios de la Universidad Ana G. Méndez, del cual se ofrecerán detalles adicionales en las plataformas digitales.