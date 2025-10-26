Katy Perry confirma su relación con Justin Trudeau
La pareja fue captada agarrada de manos saliendo de espectáculo de cabaret en París
26 de octubre de 2025 - 2:13 PM
La cantante Katy Perry estuvo celebrando durante el fin de semana sus 41 años en París, Francia, en compañía del exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Según informó TMZ, la pareja fue captada saliendo junta y tomados de la mano del espectáculo de cabaret Crazy Horse. En el video, se ve a una fanática de la intérprete de “Roar” obsequiarle una rosa mientras se disponía a abordar un auto junto a Trudeau.
La relación entre ambos fue confirmada a mediados del mes de octubre, tras ser captados abrazándose y besándose a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California.
Fue en julio cuando la pareja avivó los rumores de una posible relación amorosa al ser vistos en el restaurante de lujo Le Violon, en Montreal, Canadá.
La cantante anunció en verano de este año su separación del actor Orlando Bloom, con quien llevaba nueve años de relación y tuvo a su hija Daisy, nacida en 2020.
Por su parte, Trudeau anunció su separación el 2 de agosto de 2023 de su esposa, Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, tras 18 años de matrimonio.
