Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
80°tormenta
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Katy Perry confirma su relación con Justin Trudeau

La pareja fue captada agarrada de manos saliendo de espectáculo de cabaret en París

26 de octubre de 2025 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fueron vistos en un popular restaurante de Canadá. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantante Katy Perry estuvo celebrando durante el fin de semana sus 41 años en París, Francia, en compañía del exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau.

RELACIONADAS

Según informó TMZ, la pareja fue captada saliendo junta y tomados de la mano del espectáculo de cabaret Crazy Horse. En el video, se ve a una fanática de la intérprete de “Roar” obsequiarle una rosa mientras se disponía a abordar un auto junto a Trudeau.

La relación entre ambos fue confirmada a mediados del mes de octubre, tras ser captados abrazándose y besándose a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California.

Fue en julio cuando la pareja avivó los rumores de una posible relación amorosa al ser vistos en el restaurante de lujo Le Violon, en Montreal, Canadá.

La cantante anunció en verano de este año su separación del actor Orlando Bloom, con quien llevaba nueve años de relación y tuvo a su hija Daisy, nacida en 2020.

Por su parte, Trudeau anunció su separación el 2 de agosto de 2023 de su esposa, Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, tras 18 años de matrimonio.

Tags
Katy PerryJustin TrudeauRomances
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: