Kiko Blade y Ángel Lacomba describen a Chente Ydrach: “Es un tipo especial y querido”

“Calenté, me paré y se rieron. Mano, me los eché al bolsillo. Hice mi trabajo de calentarle ese público a Chente”, celebró.

Encaminado

Con total seguridad, Núñez Varcárcel sostuvo que no se equivocó al tomar la importante decisión. Ahora ha podido abrazar otros proyectos que antes no podía.

“Me siento bien, me siento encaminado. Como estoy ‘full time’ independiente en el teatro, pues me están cayendo cosas y es como que... ¡qué maravilla! Y no todo recae en uno porque yo soy bastante multifacético, soy autodidacta y hago mis cosas como yo las quiero, mis producciones las escribo, pero me están cayendo otras que me contratan y sigo instrucciones", agradeció.