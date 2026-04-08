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“La reina de la ketamina” será sentenciada por la muerte de Matthew Perry

En total, cinco personas serán condenadas por el fallecimiento del actor de “Friends”

8 de abril de 2026 - 9:17 AM

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Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.Perry persiguió su sueño de ser actor desde los 15 años, cuando se mudó a Los Ángeles. Obtuvo roles en las series de televisión Second Chance (Boys Will Be Boys), y en 1988 debutó en su primera película, A Night in the life of Jimmy Reardon.Entre el 1988 y 2009, Perry actuó en 15 películas. Fools Rush In, Three To Tango, The Whole Nine Yards y The Whole Ten Yards fueron sus largometrajes más exitosos.
1 / 13 | “La reina de la ketamina” será sentenciada por la muerte de Matthew Perry. Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.
Por AFP
Agencia de noticias

Una traficante apodada “La reina de la ketamina”, quien suministró la dosis que provocó la muerte del actor de “Friends” Matthew Perry, será sentenciada este miércoles en un tribunal de California.

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Jasveen Sangha podría enfrentar hasta seis décadas de cárcel tras haber admitido una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

Sangha, quien es ciudadana estadounidense y británica, está bajo custodia federal desde agosto de 2024. La mujer de 42 años es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del querido actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023.

La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Su muerte conmocionó a los fans de “Friends” y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.

Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.Plasencia compraba la ketamina de Chavez y se la vendía al actor a precios elevados.

“Me pregunto cuánto pagará este imbécil”, le escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto revelado en el caso.

Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2,000 dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.

Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa. Iwamasa le administró la sustancia a Perry en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

Cuando Sangha escuchó las noticias sobre la repentina muerte de Perry, intentó cubrir su rastro. “Borra todos nuestros mensajes”, instruyó a Fleming.

Cuando los investigadores allanaron la casa de Sangha en North Hollywood, encontraron metanfetaminas, ketamina, éxtasis, cocaína y relajantes, así como una máquina para contar dinero, una balanza, y artefactos para detectar señales inalámbricas y cámaras escondidas. Iwamasa y Fleming deben ser sentenciados este mes.

Sangha se declaró culpable de un cargo por mantener un local relacionado con drogas, tres cargos por distribución de ketamina y un cargo por distribución de ketamina resultante en muerte o lesiones corporales graves.

También reconoció que le vendió cuatro frascos de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019. McLaury murió horas después por sobredosis. “Ella asumió la responsabilidad de sus acciones”, dijo anteriormente su abogado Mark Geragos a AFP.

Perry había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Sin embargo, los fiscales afirman que se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas.

La serie “Friends”, que se emitió entre 1994 y 2004 y que seguía la vida de seis jóvenes neoyorquinos, atrajo a una audiencia masiva. El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le llevó a hacer fortuna. Pero el actor ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y al alcohol. En 2018, tuvo que ser operado varias veces tras una perforación de colon relacionada con el consumo de drogas.

En su libro “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, Perry narró haber pasado decenas de veces por procesos de desintoxicación. “Me he mantenido mayoritariamente sobrio desde 2001″, escribió Perry. “Excepto por unos sesenta o setenta pequeños contratiempos”.

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Matthew PerryadiccionesJuiciosFriends
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