EntretenimientoFarándula
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Lo que el mundo no sabía”: Miss Canada revela que participó con 4 meses de embarazo

La acriz y reina de belleza afirmó que pretende servir de ejemplo para que otras mujeres en su estado no lo vean como un obstáculo

4 de marzo de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaime VandenBerg (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Miss Universe Canadá 2025, Jaime VandenBerg, está embarazada, según dio a conocer en sus redes sociales este lunes.

La actriz canadiense también reveló que participó en la pasada edición de Miss Universe con cuatro meses de gestación y afirmó que pretende servir de ejemplo para que otras mujeres en su estado no vean el embarazo como un obstáculo para competir en el certamen.

“Lo que el mundo no sabía: Tenía 16 semanas (4 meses) de embarazo cuando competí en trajes de baño y quedé entre las 30 mejores. Llevando la vida mientras vivía un sueño que alguna vez creí imposible”, dijo VandenBerg, quien confesó sentirse “liberada” al compartir la buena nueva.

“Con la evolución de las reglas de Miss Universo, espero que este puesto demuestre que la maternidad no es el fin de la ambición y que el embarazo no es una limitación. Con una comunidad fuerte que te apoya, puedes soñar a la vez”, añadió.

“¡Qué honor será ser la primera madre y reinar como Miss Universo Canadá!”, concluyó.

