Lo que reveló el hijo menor de Alfredo Adame sobre por qué no ve “La casa de los famosos 4”

El joven aseguró que no le gustó lo que el animador decía y “solo quiero mi paz mental, igual que mi familia” y prefiere estar alejado. “(Me sentí) mal; por supuesto que mal. Al final no está chido (bien) que tu padre se la pasa hablando mal de ti en televisión nacional”, enfatizó. “Está pesado lo que está haciendo para tratar de voltear la opinión (negativa hacia él). Igual y la vuelve a arruinar. Entonces, en realidad, no le funciona nada. Intenta todo y no le funciona nada”, subrayó.

Sebastián confesó que “pasó una cosa que no le voy a perdonar a mi papá”. “(Siento) mucho enojo. Cómo no. Te enteras que no deja de hablar de ti pestes a pesar de que no te metes con él; no dices nada de él y, aún así, se la pasa atacando; obviamente, estoy enojado”, confesó.