Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora terminan su relación sentimental

A través de un comunicado en redes sociales se dio a conocer que no hubo terceras personas involucrada

25 de diciembre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis "Potro" Caballero y Fernanda de la Mora participaron en "Los 50". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora confirmaron públicamente a través de redes sociales que su relación de pareja ha concluido. El anuncio se dio dentro de un contexto de especulaciones sobre una supuesta infidelidad, lo que generó atención inmediata de medios y de la audiencia.

RELACIONADAS

A pesar del revuelo, Caballero aclaró que no hubo terceras personas involucradas. El comunicado enfatizó que no ofrecerán entrevistas ni comentarios adicionales. Con esto, pusieron punto final a la polémica mediática que se había intensificado en los días previos.

El impacto de esta ruptura refleja cómo la vida privada de figuras públicas puede ser enaltecida en redes, donde cada comentario se analiza, se comparte y se interpreta. Con lo anterior se genera una conversación constante en torno a su imagen.

Comunicado con el que se confirmó la separación.
Comunicado con el que se confirmó la separación. (Captura)

Luis Caballero Dussauge, originario de la Ciudad de México, nació en 1992. Inició su vida pública a través de la música en una edición de “La Academia”, aunque no logró avanzar del primer concierto.

Su fama creció posteriormente con su participación en “Acapulco Shore”, espacio que lo consolidó como figura de “reality shows” y expuso su carácter polémico ante la audiencia.

A lo largo de su carrera, Caballero ha aparecido en distintos programas, donde los conflictos y la polémica lo han mantenido en el radar público. Su estilo directo y la constante generación de problemáticas han definido buena parte de su presencia mediática.

Su capacidad para mantenerse vigente en medios y redes se debe tanto a su participación en programas de alto alcance como a la manera en que maneja su imagen. Esta la ha equilibrado la exposición con declaraciones estratégicas que generan conversación sin saturar la narrativa pública.

Tags
Reality ShowstelevisiónRelaciones
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: