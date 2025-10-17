Lupillo Rivera contestará la demanda de Belinda

Tras el proceso legal que Belinda emprendió contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática, la defensa del llamado “Toro del corrido” prepara ya acciones penales y civiles en respuesta.

“Estamos iniciando la parte penal y le daremos continuidad a la civil. Hay contradicciones en la denuncia de la contraparte que afectan la imagen pública de mi representado”, explicó a El Universal la abogada Mariana Gutiérrez.

La controversia comenzó el 2 de octubre, cuando la intérprete de Mentiras presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México una denuncia formal en la que acusa a Rivera de haber revelado aspectos íntimos de su relación, en su autobiografía Tragos amargos.

A raíz de ello, se le otorgaron medidas de protección que le prohíben al cantante acercarse o referirse públicamente a ella.

De acuerdo con Gutiérrez, ese recurso legal presenta contradicciones, ya que ante la autoridad Belinda reconoce una relación con el cantante, mientras que frente a la opinión pública la niega.

Esa discrepancia, afirmó, podría configurarse como falsedad en declaraciones, utilizada para obtener las restricciones en su contra.

“Está presentando versiones distintas con el único fin de conseguir esas medidas y está afectando la figura pública del señor Rivera”.

En cuanto a la acusación de violencia mediática, afirmó que no corresponde a este caso, ya que Lupillo no ha vulnerado la intimidad ni la reputación de su expareja, sino que se ha limitado a narrar episodios de su vida personal sin recurrir a insultos, revelaciones confidenciales o ataques directos.

“La violencia digital se da cuando tú acosas o perjudicas a una persona. Aquí no hay ningún elemento: el señor Lupillo Rivera jamás se ha expresado mal de la contraparte. En su libro solo narra su historia de vida con respeto, sin detalles sexuales ni de otro tipo”, enfatizó.

Ni una palabra menos

La defensa también descartó que el cantante vaya a retirar fragmentos de su autobiografía “Tragos amargos”, como solicitó la Fiscalía capitalina. Gutiérrez consideró que las medidas cautelares otorgadas a Belinda son “excesivas” y recordó que solo pueden revisarse dentro de un proceso judicial formal.

“La Fiscalía puede solicitar medidas, pero quien las autoriza es un juez de control. Aún estamos en la etapa inicial del procedimiento y no puede ordenarse bajar contenido sin que ambas partes sean escuchadas”, precisó.

La representante del Grupo Beceiro reconoció que, debido a la atención mediática que ha generado el caso, no puede ofrecer más detalles por respeto al proceso.

No obstante, adelantó que el equipo legal de Rivera analiza la posibilidad de proceder por daños y perjuicios ante el impacto público. Algunos detalles, dijo, los dará a conocer hoy a la prensa.

La abogada hizo un llamado al público a no emitir juicios sin conocer los documentos del caso.

“Lean el libro y saquen sus propias conclusiones. Verán que no existe ningún tipo de violencia”.

Respecto a una posible conciliación entre ambas partes, aclaró que esa decisión dependerá exclusivamente de su cliente, una vez que el proceso avance formalmente.