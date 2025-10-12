Opinión
12 de octubre de 2025
88°bruma
Farándula
Suscriptores
Lupillo Rivera asegura que perdió un celular con material de Belinda: “Tenía cosas muy fuertes”

El cantante tiene una denuncia en su contra por parte de la actriz, quien lo acusa de violencia digital y mediática

12 de octubre de 2025 - 2:47 PM

Lupillo Rivera (Telemundo)
Por El Universal / GDA
Las tensiones entre Belinda y Lupillo Rivera llegaron al terreno legal.

La cantante interpuso un proceso contra el hermano de la fallecida Jenni Rivera por presunta violencia digital y mediática, tras las declaraciones del cantante sobre su supuesto romance y los escritos que le dedicó en su biografía “Tragos amargos”.

En un comunicado difundido el 9 de octubre por el despacho de abogados de la intérprete de “Ángel”, se informó que el 2 de octubre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió medidas de protección a favor de Belinda.

Hasta el momento, Lupillo no ha dado declaraciones oficiales.

Sin embargo, antes de que trascendiera la noticia, en el programa “¡Siéntese quien pueda!” se transmitió una entrevista donde el cantante aseguró haber perdido un celular con material sensible de su “ex”.

Belinda Peregrín Schüll, conocida como Belinda, es una actriz y cantante nacida en Madrid, España y emigró con su familia a México en 1993. Inició su carrera a los 10 años en la telenovela infantil "Amigos x siempre". Siguió con papeles en telenovelas infantiles como "Aventuras en el tiempo" (2001) y destacó con su rol de gemelas en "Cómplices al rescate" (2002). Fue la encargada de gritar el "Acho PR es otra cosa" en el concierto número 21 de la residencia de Bad Bunny, donde además bailaron y posaron para fotos.
1 / 26 | Belinda: de estrella infantil de las telenovelas a ícono pop en la casita de Bad Bunny. Belinda Peregrín Schüll, conocida como Belinda, es una actriz y cantante nacida en Madrid, España y emigró con su familia a México en 1993. Inició su carrera a los 10 años en la telenovela infantil "Amigos x siempre". - Suministrada

Le daba miedo decirle a Belinda

“Surgió una vez que se me perdió el celular y andaba loco buscándolo porque ahí tenía todo. OMG. Yo no le quería llamar (a Belinda) para decirle, me daba miedo”, mencionó.

Cuando el entrevistador le preguntó si se trataba de fotos íntimas, Lupillo respondió: “Muchas cosas muy, muy fuertes”.

Según sus declaraciones, esto ocurrió mientras aún mantenían una relación amorosa. Además, sugirió que conserva el material en una computadora.

“Yo agarré esas fotos y las guardé en una computadora, porque dije: ‘Si un día se me pierde el celular, puedo borrar todo, pero todavía tengo todo y ya lo conecto’ (...) Hay videos donde ella me habla muchas cosas, que sí me preocupa que no se vea mal ella”, comentó.

En su libro, Lupillo mencionó que el romance fue intenso, aunque breve, y que incluso llegaron a hablar de tener hijos. Por su parte, Belinda declaró a la prensa que está acostumbrada a que se hable de ella y calificó a Lupillo como “irrelevante”.

