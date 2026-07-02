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Machito Swing recibe oficialmente el gran premio de “Boricuas con talento”

TeleOnce ya confirmó que las audiciones para la segunda temporada serán anunciadas en los próximos meses

2 de julio de 2026 - 4:31 PM

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Machito Swing se coronó como el ganador de la primera temporada del "reality show". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luego de conquistar el corazón de Puerto Rico y coronarse como el gran ganador de la primera temporada de “Boricuas con talento”, Machito Swing recibió oficialmente el premio de $25,000 que obtuvo tras su destacada participación en el exitoso “reality show” de TeleOnce.

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La entrega del premio estuvo a cargo de Luani Pellot, vicepresidenta de Operaciones y Programación de TeleOnce, quien felicitó al ganador por su esfuerzo, perseverancia y el impacto que logró durante la competencia.

A lo largo de la temporada, Machito Swing cautivó tanto al jurado como al público con su carisma, talento y disciplina. Su historia de superación y autenticidad, sumada a su pasión por el entretenimiento, lo convirtieron en uno de los participantes más queridos del programa y, finalmente, en el favorito de Puerto Rico. El artista, quien también tiene autismo, se alzó con el triunfo tras recibir el respaldo mayoritario de la audiencia.

Además del premio en efectivo, Machito Swing obtuvo una importante plataforma para desarrollar su carrera artística dentro de la industria del entretenimiento, como parte del compromiso de "Boricuas con talento" de impulsar el arte boricua.

La primera temporada del “reality” reunió a más de 900 personas en audiciones, contó con representación de los 78 municipios de Puerto Rico, recibió más de 1.7 millones de votos del público y congregó a más de 10,000 asistentes en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo, consolidándose como uno de los formatos de mayor participación en la televisión puertorriqueña.

Tras el éxito de esta primera edición, TeleOnce confirmó que las audiciones para la segunda temporada serán anunciadas en los próximos meses.

En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega.Johnny Lozada fungió como uno de los jueces invitados con motivo de la etapa semifinal. En entrevista con este diario, el productor confirmó la segunda temporada de "Boricuas con talento".
1 / 10 | Antes del aplauso: lo que ocurre tras bambalinas en “Boricuas con talento”. En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega. - Suministrada
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TeleOncetelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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