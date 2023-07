Madonna está de vuelta. Así se puede ver en una reciente publicación en la que muestra mejoría tras haber estado hospitalizada a causa de una infección bacteriana, lo que también ocasionó un disloque en su gira de conciertos.

A través de un Reel publicado en su cuenta de Instagram, la “Reina del Pop” bailó al ritmo de la canción “Lucky Star”. Además de mostrar cómo se ha recuperado, también celebró el 40 aniversario de su primer álbum.

“¡Poder mover mi cuerpo y bailar un poco me hace sentir la estrella más afortunada del mundo! ¡Gracias a todos mis fans y amigos! ¡También deben ser mis estrellas de la suerte! Y feliz 40 aniversario a mi primer álbum”, escribió la cantante.

Así, la cantante Madonna demostró que sigue encaminada en su recuperación luego que el 24 de junio, fuera hospitalizada en la unidad de cuidado intensivo en Nueva York tras desarrollar una infección bacteriana grave.

En su comunicación anterior con sus fans, notificó lo que estaría ocurriendo en lo que respecta a su gira de espectáculos “Madonna: The Celebration Tour”, en la que tenía planificado recorrer 35 ciudades a partir del 15 de julio. Esa primera etapa de su gira, señaló en su mensaje, fue pospuesta.

“Gracias por su energía positiva, oraciones y palabras de sanación y aliento. He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida. Lo primero que pensé cuando me desperté en el hospital fue en mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira. Tampoco quería defraudar a las personas que trabajaban incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a alguien”, reza el mensaje publicado.

“Mi enfoque ahora es mi salud y fortalecerme y les aseguro, ¡volveré con ustedes tan pronto como pueda!”, agregó. El plan actual es comenzar la gira en octubre en Europa.

La llamada Reina del Pop ofrecerá 11 espectáculos en Londres, Barcelona, París, Berlín, Milán y Estocolmo, entre otras ciudades, para finalizar en Ámsterdam el 1 de diciembre.

Madonna Louise Ciccone, nombre de pila de la estrella, fue hallada “inconsciente”, razón por la que fue trasladada a un hospital de Nueva York e intubada.