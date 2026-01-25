Marielena le responde a su padre, Guillermo Dávila: “Pasé décadas intentando sanar la relación”

Luego de la entrevista que el actor venezolano Guillermo Dávila ofreció al programa de televisión peruano “El valor de la verdad” sobre el distanciamiento que mantiene con Marielena Dávila, la hija que tuvo con la presentadora Chiquinquirá Delgado, la actriz de 33 años respondió a las declaraciones de su padre.

“Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande”, expresó el artista, quien explicó que no tiene contacto con su hija desde hace ocho años, tras descubrir la existencia de su hijo en Perú, a quien inicialmente no quiso reconocer.

A esto, Marielena reaccionó con una extensa carta pública donde negó que su hermano haya sido la razón de su alejamiento, además afirmó que sufría abuso emocional con su padre, con quien intentó tener una relación saludable durante décadas.

Así dice la carta abierta:

“He guardado silencio durante muchos años, porque nunca me ha interesado herir a nadie aun cuando me hirieron a mí primero. Me sorprende ver a un padre hablando despectivamente de su propia hija y que aun así algunos lo defiendan. Siempre pensé que, sin importar cualquier problema personal, en público nos cuidábamos mutuamente. Eso hice durante años, pero ya que se dijeron cosas que no son ciertas, aquí les cuento mi verdad.

PUBLICIDAD

Primero, desde niña mi sueño más grande fue tener una relación paternal sana. No tenerla ha sido el camino más duro que me ha tocado caminar. La presencia física, un momento, o una foto, no significan nada si detrás de eso hay abuso emocional, malos tratos, rechazo, y manipulación.

Segundo, sí es cierto que ya no tengo una relación paternal. Lo que no se mencionó, fueron las décadas que pasé intentando sanar la relación. Rogando por una conversación, y si no se podía en persona, lo intentaba por llamada, y si no, por mensaje de texto, y si no, escribía cartas. Pasé toda mi vida intentando arreglar algo que yo no rompí. Hasta que entendí que una relación es de dos, y que necesita de dos personas dispuestas a hacerla sana. Entendí que la única manera de sostener la relación era aceptando abuso emocional, y eso no es amor. La distancia no tiene nada que ver con castigar a nadie, y tiene todo que ver con protegerme a mí. Al fin dejé de vivir con miedo, dejé de sobrevivir, y empecé a vivir, a florecer.

Tercero, yo jamás sería capaz de alejarme por la existencia de otros hijos. A mí también se me negó la verdad de otros hijos durante muchos años. Una de esas veces me enteré leyendo el periódico cuando yo era adolescente. Siempre quise que ninguno de ellos sufriera, y que recibieran el amor, la protección y el reconocimiento que merecen. Que todos pudiesen construir vidas sanas y felices lejos de cualquier dolor paternal”, dice parte del extenso escrito.

PUBLICIDAD

Con mi madre siempre voy a estar agradecida por protegerme, y por sacarme adelante como tantas otras mujeres que luchan por sus hijos. Mi madre jamás me habló mal de nadie, yo crecí y solita me di cuenta de todo. Mi mamá es mi héroe, y es la mujer más increíble y trabajadora que he conocido en mi vida. Sé que muchas mujeres, esposas, e hijas han vivido la misma historia, que me entienden, y que se sienten igual que yo”, añadió la joven.

Guillermo Dávila revive su momento más difícil Tras casi perder la vida en Puerto Rico, el actor y cantante tiene un consejo especial para su hijo de 7 años

La controversia

La paternidad de Dávila se hizo pública a mediados de los años noventa, cuando Jessica Madueño anunció que estaba embarazada tras una relación con el cantante durante una visita suya a Lima. Según relató ella misma en diversas entrevistas, el vínculo se quebró cuando Dávila regresó a Venezuela y, tras conocer la noticia del embarazo, cortó toda comunicación.

“Lo llamé y cuando le di la noticia se quedó mudo por unos tres minutos. En ese momento lo agarré en frío y le dije que me llamara cuando lo asimilara. Cuando lo hizo, sugirió que interrumpiera el embarazo”, contó a Jaime Bayly en El Francotirador.

La controversia se intensificó cuando Dávila decidió hablar públicamente. En entrevistas a medios internacionales, el cantante se refirió a la concepción de Vasco como “un accidente”, explicando que se trató de un fallo anticonceptivo y que no asumiría ninguna paternidad sin una prueba de ADN. La frase, repetida y amplificada, se convirtió en una marca difícil de borrar.

Durante más de dos décadas, Madueño sostuvo una batalla legal y mediática para que su hijo fuera reconocido. Inició procesos por filiación y alimentos tanto en Perú como en Venezuela, insistiendo en que su objetivo no era económico, sino garantizar el derecho de Vasco a su identidad. El caso avanzó lentamente, mientras la negativa del artista y su silencio prolongaban el conflicto.

PUBLICIDAD