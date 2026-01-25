Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Marielena le responde a su padre, Guillermo Dávila: “Pasé décadas intentando sanar la relación”

La hija que tuvo con la presentadora Chiquinquirá Delgado reaccionó a las controversiales declaraciones del cantante

25 de enero de 2026 - 6:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Guillermo Dávila (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luego de la entrevista que el actor venezolano Guillermo Dávila ofreció al programa de televisión peruano “El valor de la verdad” sobre el distanciamiento que mantiene con Marielena Dávila, la hija que tuvo con la presentadora Chiquinquirá Delgado, la actriz de 33 años respondió a las declaraciones de su padre.

RELACIONADAS

“Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande”, expresó el artista, quien explicó que no tiene contacto con su hija desde hace ocho años, tras descubrir la existencia de su hijo en Perú, a quien inicialmente no quiso reconocer.

A esto, Marielena reaccionó con una extensa carta pública donde negó que su hermano haya sido la razón de su alejamiento, además afirmó que sufría abuso emocional con su padre, con quien intentó tener una relación saludable durante décadas.

Así dice la carta abierta:

“He guardado silencio durante muchos años, porque nunca me ha interesado herir a nadie aun cuando me hirieron a mí primero. Me sorprende ver a un padre hablando despectivamente de su propia hija y que aun así algunos lo defiendan. Siempre pensé que, sin importar cualquier problema personal, en público nos cuidábamos mutuamente. Eso hice durante años, pero ya que se dijeron cosas que no son ciertas, aquí les cuento mi verdad.

Primero, desde niña mi sueño más grande fue tener una relación paternal sana. No tenerla ha sido el camino más duro que me ha tocado caminar. La presencia física, un momento, o una foto, no significan nada si detrás de eso hay abuso emocional, malos tratos, rechazo, y manipulación.

Segundo, sí es cierto que ya no tengo una relación paternal. Lo que no se mencionó, fueron las décadas que pasé intentando sanar la relación. Rogando por una conversación, y si no se podía en persona, lo intentaba por llamada, y si no, por mensaje de texto, y si no, escribía cartas. Pasé toda mi vida intentando arreglar algo que yo no rompí. Hasta que entendí que una relación es de dos, y que necesita de dos personas dispuestas a hacerla sana. Entendí que la única manera de sostener la relación era aceptando abuso emocional, y eso no es amor. La distancia no tiene nada que ver con castigar a nadie, y tiene todo que ver con protegerme a mí. Al fin dejé de vivir con miedo, dejé de sobrevivir, y empecé a vivir, a florecer.

Tercero, yo jamás sería capaz de alejarme por la existencia de otros hijos. A mí también se me negó la verdad de otros hijos durante muchos años. Una de esas veces me enteré leyendo el periódico cuando yo era adolescente. Siempre quise que ninguno de ellos sufriera, y que recibieran el amor, la protección y el reconocimiento que merecen. Que todos pudiesen construir vidas sanas y felices lejos de cualquier dolor paternal”, dice parte del extenso escrito.

Con mi madre siempre voy a estar agradecida por protegerme, y por sacarme adelante como tantas otras mujeres que luchan por sus hijos. Mi madre jamás me habló mal de nadie, yo crecí y solita me di cuenta de todo. Mi mamá es mi héroe, y es la mujer más increíble y trabajadora que he conocido en mi vida. Sé que muchas mujeres, esposas, e hijas han vivido la misma historia, que me entienden, y que se sienten igual que yo”, añadió la joven.

Guillermo Dávila revive su momento más difícil

Guillermo Dávila revive su momento más difícil

Tras casi perder la vida en Puerto Rico, el actor y cantante tiene un consejo especial para su hijo de 7 años

La controversia

La paternidad de Dávila se hizo pública a mediados de los años noventa, cuando Jessica Madueño anunció que estaba embarazada tras una relación con el cantante durante una visita suya a Lima. Según relató ella misma en diversas entrevistas, el vínculo se quebró cuando Dávila regresó a Venezuela y, tras conocer la noticia del embarazo, cortó toda comunicación.

“Lo llamé y cuando le di la noticia se quedó mudo por unos tres minutos. En ese momento lo agarré en frío y le dije que me llamara cuando lo asimilara. Cuando lo hizo, sugirió que interrumpiera el embarazo”, contó a Jaime Bayly en El Francotirador.

La controversia se intensificó cuando Dávila decidió hablar públicamente. En entrevistas a medios internacionales, el cantante se refirió a la concepción de Vasco como “un accidente”, explicando que se trató de un fallo anticonceptivo y que no asumiría ninguna paternidad sin una prueba de ADN. La frase, repetida y amplificada, se convirtió en una marca difícil de borrar.

Durante más de dos décadas, Madueño sostuvo una batalla legal y mediática para que su hijo fuera reconocido. Inició procesos por filiación y alimentos tanto en Perú como en Venezuela, insistiendo en que su objetivo no era económico, sino garantizar el derecho de Vasco a su identidad. El caso avanzó lentamente, mientras la negativa del artista y su silencio prolongaban el conflicto.

La exigencia de una prueba genética terminó por definir el caso. Con Vasco ya mayor de edad, ambos aceptaron someterse al análisis. El resultado fue positivo y Dávila anunció públicamente que reconocía su paternidad. El anuncio llegó tarde para muchos, pero cerró uno de los capítulos más polémicos del espectáculo latinoamericano.

Tags
Guillermo DávilaFamilia
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: