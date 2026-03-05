Opinión
Marlon Wayans se burlará de todos en “Scary Movie 6″: “Hay que cancelar la cultura de la cancelación”

El actor presentó el trailer de “Scary Movie 6”, marcando su regreso a la franquicia tras 25 años

5 de marzo de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wayans adelantó que su parodia no tendrá "una habitación roja" como la de la historia original. (AP)
Marlon Wayans.
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor Marlon Wayans presentó el primer adelanto de “Scary Movie 6”, marcando su regreso a la saga de humor negro tras 25 años.

En esta nueva etapa, que también incluirá nuevamente la actuación de sus hermanos Shawn y Keenen Ivory Wayans, el director pretende terminar con la sensibilidad en redes sociales que genera “la cultura de cancelación” de la generación actual.

“Hay que cancelar la cultura de la cancelación”, dijo Wayans durante una entrevista con Entertainment Weekly, dejando claro que nadie quedará fuera de la sátira donde los personajes harán referencia de forma burlesca a la identidad y el lenguaje.

“Lo que estamos intentando es traer de vuelta la risa. Esto va de recuperar la comedia como era antes”, afirmó.

“Scary Movie 6″ contará con las actuaciones de Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Dave Sheridan, Chris Elliott, Cheri Oteri, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber, Benny Zielke, Damon Wayans Jr., Kim Wayans y Heidi Gardner.

En una de las escenas, una víctima tras ser apuñalada corrige a su agresor con respecto a su identidad de género: “Mis pronombres son ellos/ellas”.

“Scary Movie 6″ llegará a los cines de Estados Unidos el 5 de junio.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
