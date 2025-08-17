Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
81°nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Meryl Streep revela quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”

La famosa actriz de Hollywood se sinceró sobre el galán que le robó el corazón y con quien trabajó dos veces

17 de agosto de 2025 - 6:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Meryl Streep. EFE/Will Oliver (WILL OLIVER)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Meryl Streep es considerada por muchos como la mejor actriz de su generación gracias a su versatilidad y a su capacidad para transformarse en cada papel, tanto en lo físico como en lo emocional. A sus 76 años, participó en más de 70 películas y todavía va a sumar otras.

RELACIONADAS

Además, si algo la caracteriza es su sinceridad para referirse a sus colegas; fue así que dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”.

De esa manera se refirió a su compañero en “Out of Afica”, Robert Redford. Ambos protagonizaron el drama romántico en 1985, basado en el libro homónimo de la autora danesa Karen Blixen.

De acuerdo con información brindada por el medio británico Express, la actriz reconoció haberse enamorado de su colega: "Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película".

Una de las escenas que Meryl Streep recordó con más cariño junto a Redford es aquella en la que él le lava el cabello, y afirmó que la fuerza de ese momento estaba en la intimidad que transmitía ese gesto tan sencillo hacia la mujer que amaba.

Hemos visto tantas escenas de personas haciendo el amor, pero no una escena con ese amor y esa delicadeza", reflexionó al respecto.

“Es tierno y sensual. No solemos ver escenas con el tipo de sensualidad que exploramos en Memorias de África”. Su entusiasmo fue tal que admitió que no quería que el rodaje concluyera.

"Yo deseaba que no acabase a pesar de que estaba rodeada de hipopótamos“, aseguró. A pesar de todo, ella lo describió como un “rompecorazones”.

Sin embargo, aunque algunos criticaron la actuación de Redford en el filme, Streep no estuvo de acuerdo y, en cambio, argumentó que fue “sutil y perfecta”.

Cabe destacar que la película fue un gran éxito de taquilla y se convirtió en una de las más premiadas de la época. En la ceremonia de los Oscar de 1986 obtuvo once nominaciones y ganó siete estatuillas, entre ellas mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejor sonido y mejor banda sonora original.

A estos logros se sumaron tres Globos de Oro —que incluyen el de mejor película en la categoría drama, mejor guion y mejor banda sonora—, así como cuatro premios Bafta en apartados técnicos. En conjunto, la cinta acumuló más de veinte galardones internacionales, consolidándose como un clásico del cine romántico.

Por su parte, Meryl Street también arrasó a lo largo de su carrera con las estatuillas. Ganó tres premios de la Academia y fue nominada en más de veinte ocasiones, además de recibir numerosos Globos de Oro, BAFTA, Emmy y reconocimientos honoríficos como la Palma de Oro de Honor en Cannes 2024 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023.

Su filmografía incluye títulos icónicos como “El cazador” (1978), “Kramer vs. Kramer” (1979), “Los puentes de Madison” (1995), “El diablo viste a la moda”” (2006), “Mamma Mia!” (2008), “La duda” (2008) y “No mires arriba” (2021), lo que demuestra su capacidad para brillar en el drama, la comedia y el musical.

A pesar de haber actuado en tantas películas y haberse cruzado con tantos hombres, la estrella de cine solo recuerda a Robert Redford como “el mejor besador”.

Tags
Meryl StreepHollywoodPelículas
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: