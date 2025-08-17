Meryl Streep revela quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”

Meryl Streep es considerada por muchos como la mejor actriz de su generación gracias a su versatilidad y a su capacidad para transformarse en cada papel, tanto en lo físico como en lo emocional. A sus 76 años, participó en más de 70 películas y todavía va a sumar otras.

Además, si algo la caracteriza es su sinceridad para referirse a sus colegas; fue así que dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”.

De esa manera se refirió a su compañero en “Out of Afica”, Robert Redford. Ambos protagonizaron el drama romántico en 1985, basado en el libro homónimo de la autora danesa Karen Blixen.

De acuerdo con información brindada por el medio británico Express, la actriz reconoció haberse enamorado de su colega: "Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película".

Una de las escenas que Meryl Streep recordó con más cariño junto a Redford es aquella en la que él le lava el cabello, y afirmó que la fuerza de ese momento estaba en la intimidad que transmitía ese gesto tan sencillo hacia la mujer que amaba.

“Hemos visto tantas escenas de personas haciendo el amor, pero no una escena con ese amor y esa delicadeza", reflexionó al respecto.

“Es tierno y sensual. No solemos ver escenas con el tipo de sensualidad que exploramos en Memorias de África”. Su entusiasmo fue tal que admitió que no quería que el rodaje concluyera.

"Yo deseaba que no acabase a pesar de que estaba rodeada de hipopótamos“, aseguró. A pesar de todo, ella lo describió como un “rompecorazones”.

Sin embargo, aunque algunos criticaron la actuación de Redford en el filme, Streep no estuvo de acuerdo y, en cambio, argumentó que fue “sutil y perfecta”.

Cabe destacar que la película fue un gran éxito de taquilla y se convirtió en una de las más premiadas de la época. En la ceremonia de los Oscar de 1986 obtuvo once nominaciones y ganó siete estatuillas, entre ellas mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejor sonido y mejor banda sonora original.

A estos logros se sumaron tres Globos de Oro —que incluyen el de mejor película en la categoría drama, mejor guion y mejor banda sonora—, así como cuatro premios Bafta en apartados técnicos. En conjunto, la cinta acumuló más de veinte galardones internacionales, consolidándose como un clásico del cine romántico.

Por su parte, Meryl Street también arrasó a lo largo de su carrera con las estatuillas. Ganó tres premios de la Academia y fue nominada en más de veinte ocasiones, además de recibir numerosos Globos de Oro, BAFTA, Emmy y reconocimientos honoríficos como la Palma de Oro de Honor en Cannes 2024 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023.

Su filmografía incluye títulos icónicos como “El cazador” (1978), “Kramer vs. Kramer” (1979), “Los puentes de Madison” (1995), “El diablo viste a la moda”” (2006), “Mamma Mia!” (2008), “La duda” (2008) y “No mires arriba” (2021), lo que demuestra su capacidad para brillar en el drama, la comedia y el musical.