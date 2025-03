Michelle Obama lanza nuevo podcast con su hermano Craig Robinson

Nueva York - La ex primera dama estadounidense Michelle Obama ha lanzado una nueva serie de “podcast” semanales junto a su hermano en el que abordarán tema de interés social y cuyo primer capítulo se estrena hoy, miércoles.

La esposa de Barack Obama y su hermano tratarán de responder a preguntas sobre asuntos cotidiano y, además de conversar entre ellos, invitarán a amigos, expertos y a algunas celebridades que participarán en estas reflexiones. El podcast, titulado IMO (acrónimo de In My Opinion) ha sido producido por Higher Ground, la compañía de medios fundada por la ex primera dama y su esposo en 2018.