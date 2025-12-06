Micky Mulero no pierde la fe en medio de enfermedad de Nimsy López: “Hoy es el día”

Con más de 15 años dedicados al servicio y la evangelización, Nimsy López y Micky Mulero no solo comparten un altar, sino una vida entera de compromiso mutuo y dedicación a su comunidad. Su matrimonio es un pilar en el ministerio que han construido juntos, un ejemplo de cómo la fe y la vocación pueden entrelazarse para sostener una relación duradera y fructífera, incluso en los momentos más difíciles.

Desde el pasado lunes, 1 de diciembre, cuando Mulero dio a conocer la situación de salud que enfrenta la cantante, su devoción y apoyo se han hecho públicos. Su actitud ante esta adversidad, para muchos, ha servido de recordatorio de que el matrimonio es un pacto que va más allá de las promesas nupciales, basado en el cuidado, el afecto y la compañía incondicional.

Esta mañana el ministro regresó al Centro Médico de Río Piedras, donde está recluida la intérprete de “A prueba de todo”. Mulero, asimismo, acudió a sus redes sociales, donde evidenció -una vez más- que su fe se mantiene incólume.

PUBLICIDAD

“Un día más por estos pasillos, creyendo que es día de milagros. ¿Alguien dice ‘amén’? Vamos, vamos, diga ‘amén, hoy es el día’”, manifestó el predicador.

A través de sus plataformas, el filántropo también ha confirmado que el evento “Parada y concierto navideño 2025″, que tendrá lugar el sábado, 20 de diciembre, a las 5:00 p.m. en el Capitolio de Puerto Rico, continúa en pie.

“Sin detenernos. Vamos pueblo, actívate. Será una invasión de amor, alegría y mucha ministración por todo San Juan. Cerraremos en el Capitolio. Tienes que estar ahí”, puntualizó.

Logros en común

López y Mulero han logrado varios hitos significativos juntos al combinar la música sacra y el evangelismo en su ministerio cristiano. Entre ellos, el evento masivo “Epicentro”, el Ministerio Unificado, embajadores de Compassion International y el programa radial “Mañanas de oración”.