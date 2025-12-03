Nimsy López: “Ya hay ciertos hallazgos y algunos tratamientos que se están dando”

La cantante de música sacra Nimsy López ha afrontado en distintos momentos de su vida los desafíos personales -como la alopecia- con fe y determinación. Para muchos, sin duda, es un testimonio vivo de que los milagros se manifiestan de formas inesperadas.

Ahora, la evangelista se mantiene hospitalizada en el Centro Médico a la espera de un diagnóstico tras una crisis de salud que sufrió el pasado fin de semana. Su esposo, Micky Mulero, acudió esta tarde a su cuenta de Facebook para ofrecer nuevos detalles sobre el estado de su esposa.

“Familia, saludos, Nimsy sigue siendo evaluada, estudios y más estudios. Ya hay ciertos hallazgos y algunos tratamientos que se están dando”, comenzó el ministro.

Mulero agregó: “Agradecemos sus oraciones, llamadas, mensajes, regalos, ofrendas y todo lo que hacen por nosotros. Ella está alerta, aunque sedada en ocasiones para poder descansar. Pronto todo esto pasará. Venceremos. Dios lo hará otra vez”.

Ayer, martes, se confirmó que la directora del Ministerio Evangelístico Estruendo atraviesa circunstancias difíciles. Según su esposo, la cantante sufrió un fuerte quebranto de salud que la mantiene hospitalizada en el Centro Médico.

“Los médicos estuvieron haciendo muchos laboratorios, pensaban que se había dislocado el hombro, y fue un proceso duro, hubo que medicarla”, explicó Mulero. La situación se agravó el sábado pasado, cuando López perdió la visión en su ojo izquierdo después de asistir a la boda de un sobrino.