Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Cosmo Puerto Rico ya está en Vietman donde representará a la isla

La joven Ana Paola Figueroa Diez representará a la isla en la segunda edición del certamen Miss Cosmo International

27 de noviembre de 2025 - 6:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La joven puertorriqueña Ana Paola Figueroa Diez ya se encuentra en Vietnam, donde representará a la isla en la segunda edición del certamen Miss Cosmo International 2025, cuya gran final se celebrará el 21 de diciembre entre las ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh.

RELACIONADAS

Coronada como la segunda Miss Cosmo Puerto Rico, Figueroa Diez define esta experiencia como “un capítulo transformador” en su vida. Más allá del glamour, su participación marca un hito, ya que se convertirá en la primera reina puertorriqueña en competir a nivel internacional utilizando un equipo médico, visibilizando así a la comunidad que vive con Diabetes Tipo 1.

“Representar a Puerto Rico es romper barreras. Cada paso que doy no solo es un triunfo personal, sino un canto a la resiliencia de quienes luchan por ser vistos y escuchados”, expresó la modelo a través de un comunicado, quien aseguró que esta vivencia ha redefinido su propósito profesional y personal.

Trayectoria

Con 15 años de experiencia en el modelaje, Figueroa Diez es considerada una de las figuras más respetadas en la industria local. Ha desfilado para diseñadores puertorriqueños, marcas comerciales y campañas publicitarias, consolidando una presencia que ahora le otorga ventaja en la tarima internacional. “Vivir con diabetes implica disciplina y fortaleza. Esa misma disciplina ha sido clave en mi preparación para este certamen”, afirmó.

Su vestuario oficial será una combinación de talento local e internacional: el traje de entrevista diseñado por Juan Carlos Collazo, el traje típico por Raymon Rodríguez junto a Nicole Rodríguez, y dos vestidos de gala confeccionados por diseñadores internacionales. “Quiero proyectar una imagen moderna y culturalmente sólida”, adelantó la reina puertorriqueña.

Más que belleza

Ana Paola espera que Miss Cosmo International sea una plataforma para aprender de otras culturas y promover la inclusión. “Este certamen celebra la belleza complementada con educación y responsabilidad social. Impulsa el turismo, la sostenibilidad y los avances que fortalecen a la mujer moderna”, señaló.

Por su parte, Miguel René Deliz, presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico, destacó la importancia de apostar por plataformas emergentes. “El éxito de Ana Paola refleja preparación, disciplina y el apoyo incondicional de su familia. Es un ejemplo de cómo la perseverancia puede abrir puertas y cambiar narrativas”, concluyó.

Tags
Nuestra Belleza LatinaCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: