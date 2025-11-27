Miss Cosmo Puerto Rico ya está en Vietman donde representará a la isla

La joven puertorriqueña Ana Paola Figueroa Diez ya se encuentra en Vietnam, donde representará a la isla en la segunda edición del certamen Miss Cosmo International 2025, cuya gran final se celebrará el 21 de diciembre entre las ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh.

Coronada como la segunda Miss Cosmo Puerto Rico, Figueroa Diez define esta experiencia como “un capítulo transformador” en su vida. Más allá del glamour, su participación marca un hito, ya que se convertirá en la primera reina puertorriqueña en competir a nivel internacional utilizando un equipo médico, visibilizando así a la comunidad que vive con Diabetes Tipo 1.

“Representar a Puerto Rico es romper barreras. Cada paso que doy no solo es un triunfo personal, sino un canto a la resiliencia de quienes luchan por ser vistos y escuchados”, expresó la modelo a través de un comunicado, quien aseguró que esta vivencia ha redefinido su propósito profesional y personal.

Trayectoria

Con 15 años de experiencia en el modelaje, Figueroa Diez es considerada una de las figuras más respetadas en la industria local. Ha desfilado para diseñadores puertorriqueños, marcas comerciales y campañas publicitarias, consolidando una presencia que ahora le otorga ventaja en la tarima internacional. “Vivir con diabetes implica disciplina y fortaleza. Esa misma disciplina ha sido clave en mi preparación para este certamen”, afirmó.

Su vestuario oficial será una combinación de talento local e internacional: el traje de entrevista diseñado por Juan Carlos Collazo, el traje típico por Raymon Rodríguez junto a Nicole Rodríguez, y dos vestidos de gala confeccionados por diseñadores internacionales. “Quiero proyectar una imagen moderna y culturalmente sólida”, adelantó la reina puertorriqueña.

Más que belleza

Ana Paola espera que Miss Cosmo International sea una plataforma para aprender de otras culturas y promover la inclusión. “Este certamen celebra la belleza complementada con educación y responsabilidad social. Impulsa el turismo, la sostenibilidad y los avances que fortalecen a la mujer moderna”, señaló.