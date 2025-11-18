Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Miss Universe Israel asegura que ha recibido amenazas tras polémico video viral

La candidata de 26 años asegura que el incidente fue “malinterpretado”

18 de noviembre de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Israel, Melanie Shiraz (Suministrada / Miss Universe Organization)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El conflicto entre Israel y Palestina ha salpicado la edición número 74 de Miss Universe que se realiza actualmente en Tailandia y que tendrá su gala final este jueves, 20 de noviembre.

RELACIONADAS

Melanie Shiraz, representante de Israel denunció que ha sido víctima de amenazas, no solo de muerte sino también de violencia sexual, luego de que se hiciera viral un video donde -supuestamente- observa de manera despectiva a la representante de Palestina, Nadeen Ayoub.

La candidata de 26 años denunció en sus redes sociales haber recibido amenazas de muerte después de este incidente que fue “malinterpretado”.

“No se trata solo de amenazas de muerte, sino también de amenazas de agresión sexual”, dijo la reina de belleza israelita.

También expresó a Fox News Digital: “no sé si esas imágenes fueron editadas o no, pero sin duda al menos fueron editadas y recortadas de forma que pareciera que yo era la única que miraba hacia allí”.

El video generó una avalancha de críticas contra Shiraz, acusándola de mostrar hostilidad hacia la palestina; ya que se ve a ambas concursantes durante un ensayo oficial de la gala de coronación y a Shiraz mirando como de reojo a su rival palestina.

“Simplemente, estaba mirando a las demás concursantes cuando subieron al escenario”, dijo asegurando que el video fue editado de forma engañosa y que mucho tiene que ver el ángulo en el que se tomó.

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. Miss Paraguay, Miss Perú y Miss Filipinas. Miss Chile, Miss Croacia y Miss República Checa.
1 / 35 | Miss Universe 2025: así lucieron las candidatas en su entrevista con el jurado . Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. - Suministrada
Tags
Miss UniverseIsraelPalestinaConflicto palestino israelíCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: