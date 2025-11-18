Miss Universe Israel asegura que ha recibido amenazas tras polémico video viral

El conflicto entre Israel y Palestina ha salpicado la edición número 74 de Miss Universe que se realiza actualmente en Tailandia y que tendrá su gala final este jueves, 20 de noviembre.

Melanie Shiraz, representante de Israel denunció que ha sido víctima de amenazas, no solo de muerte sino también de violencia sexual, luego de que se hiciera viral un video donde -supuestamente- observa de manera despectiva a la representante de Palestina, Nadeen Ayoub.

La candidata de 26 años denunció en sus redes sociales haber recibido amenazas de muerte después de este incidente que fue “malinterpretado”.

“No se trata solo de amenazas de muerte, sino también de amenazas de agresión sexual”, dijo la reina de belleza israelita.

También expresó a Fox News Digital: “no sé si esas imágenes fueron editadas o no, pero sin duda al menos fueron editadas y recortadas de forma que pareciera que yo era la única que miraba hacia allí”.

El video generó una avalancha de críticas contra Shiraz, acusándola de mostrar hostilidad hacia la palestina; ya que se ve a ambas concursantes durante un ensayo oficial de la gala de coronación y a Shiraz mirando como de reojo a su rival palestina.

“Simplemente, estaba mirando a las demás concursantes cuando subieron al escenario”, dijo asegurando que el video fue editado de forma engañosa y que mucho tiene que ver el ángulo en el que se tomó.