Molesta Jane Fonda por el homenaje a Robert Redford en los Oscar

Durante la última entrega del premio Oscar, se realizó el tradicional segmento "In Memoriam", que celebra a las figuras del cine que murieron el último año, y que incluyó a nombres como Diane Keaton, Catherine O’Hara y Robert Redford.

Este último fue homenajeado por Barbra Streisand, su coestrella en “Nuestros años felices” (1973).

Tras la ceremonia, Jane Fonda aseguró que le habría gustado encabezar ese tributo a su querido colega.