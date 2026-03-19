Molesta Jane Fonda por el homenaje a Robert Redford en los Oscar
La actriz opinó sobre el segmento “In Memoriam”, que rinde tributo a los fallecidos de la industria en el último año
19 de marzo de 2026 - 9:23 PM
19 de marzo de 2026 - 9:23 PM
Durante la última entrega del premio Oscar, se realizó el tradicional segmento "In Memoriam", que celebra a las figuras del cine que murieron el último año, y que incluyó a nombres como Diane Keaton, Catherine O’Hara y Robert Redford.
Este último fue homenajeado por Barbra Streisand, su coestrella en “Nuestros años felices” (1973).
Tras la ceremonia, Jane Fonda aseguró que le habría gustado encabezar ese tributo a su querido colega.
La actriz, quien compartió pantalla con Redford en las películas “La jauría humana” (1966), “Descalzos en el parque” (1967), “El jinete eléctrico” (1979) y “Nosotros en la noche” (2017), en la fiesta de Vanity Fair señaló categóricamente: “Ella (Streisand) solo hizo una película con él, yo hice cuatro, tengo mucho más que decir”.
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