Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Molesta Jane Fonda por el homenaje a Robert Redford en los Oscar

La actriz opinó sobre el segmento “In Memoriam”, que rinde tributo a los fallecidos de la industria en el último año

19 de marzo de 2026 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jane Fonda decidió lanzar la colección luego de la acogida que tuvo entre sus seguidores una foto en el que lucía uno de los "track suits". (Archivo)
Jane Fonda
Por El Mercurio / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Durante la última entrega del premio Oscar, se realizó el tradicional segmento "In Memoriam", que celebra a las figuras del cine que murieron el último año, y que incluyó a nombres como Diane Keaton, Catherine O’Hara y Robert Redford.

RELACIONADAS

Este último fue homenajeado por Barbra Streisand, su coestrella en “Nuestros años felices” (1973).

Tras la ceremonia, Jane Fonda aseguró que le habría gustado encabezar ese tributo a su querido colega.

La actriz, quien compartió pantalla con Redford en las películas “La jauría humana” (1966), “Descalzos en el parque” (1967), “El jinete eléctrico” (1979) y “Nosotros en la noche” (2017), en la fiesta de Vanity Fair señaló categóricamente: “Ella (Streisand) solo hizo una película con él, yo hice cuatro, tengo mucho más que decir”.

Tags
Jane FondaHollywoodRobert RedfordÓscar
ACERCA DEL AUTOR
El Mercurio / GDA
Fundado el 1 de junio de 1900, a lo largo de su existencia El Mercurio ha informado sobre todas las noticias relevantes para el país y el mundo, dando cabida en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: