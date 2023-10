El productor musical y director de la agrupación Plena Libre, Gary Núñez, falleció durante la mañana de hoy, sábado, a los 71 años, tras complicaciones con el cáncer de páncreas que padecía. La noticia fue confirmada por su esposa, Valerie Cox, a través de un comunicado de prensa.

“Queridos amigos y amigas. Con dolor en el alma mis hijos y yo les informamos el fallecimiento de mi Gary (Núñez) esta mañana. Gary falleció en nuestro hogar rodeado por nosotros, su familia, y recibiendo todo el amor que sembró a lo largo de su vida”, comenzó Cox.

“Como él mismo les informó hace unos días, mi amado esposo padecía de cáncer pancreático, cuyo diagnóstico nos llegó hace unas semanas. Gary luchó cuanto pudo para sobrellevar la condición, y estoy segura que así lo hizo también para que nuestros hijos LuisGa, Joel y Adriana y yo nos afectáramos lo menos posible”, incluyó.

PUBLICIDAD

La esposa del egresado del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedrasaprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento al personal médico que atendió la salud del músico durante las pasadas semanas.

“Agradecemos al doctor Edgardo Vélez y a la doctora Maribel Tirado, así como al equipo médico del Centro Comprensivo de Cáncer, los cuidados que le dispensaron durante estas últimas semanas. Nuestra familia les estará eternamente agradecida, igual que a todos los amigos que nos han acompañado durante esta gran prueba”, exteriorizó.

Asimismo, Cox se mostró agradecida con el grupo musical que su esposo fundó en el 1994, Plena Libre. En esa línea, subrayó que “los panderos seguirán sonando” para mantener vivo el legado de Núñez.

“Por último, a los integrantes de Plena Libre, gracias por su amor y solidaridad. Una vez más demuestran que somos una familia extendida y querida, siempre unidos y solidarios. Como ustedes saben, el compromiso de Gary con la agrupación y nuestra música puertorriqueña fue inquebrantable. Nosotros continuaremos con ese legado, con todo el mismo amor y compromiso. Ese será nuestro homenaje a su imborrable legado”, dijo.

En el escrito, además, la familia del director musical compartió algunos detalles de las exequias. “A todo el pueblo que tanto lo amó le informamos que nuestro Gary será cremado y en los próximos días les invitaremos a un acto público de recordación y duelo”.

El pasado 9 de octubre, el productor musical ofreció unas declaraciones escritas para compartir con el pueblo puertorriqueño que padecía cáncer de páncreas.

PUBLICIDAD

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles”, mencionó el también bajista.

“Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos LuisGa, Adriana y Joel, y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, destacó.