Feriados
17 de agosto de 2025
82°aguaceros
Muere Terence Stamp, el villano General Zod de “Superman”

El actor británico falleció a sus 87 años

17 de agosto de 2025 - 3:51 PM

Terence Stamp, miembro del elenco, llega al estreno de "Valkyrie" en Los Ángeles el 18 de diciembre de 2008. (AP Foto/Matt Sayles, archivo) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor británico Terence Stamp, recordado como el villano General Zod en las películas originales de “Superman”, ha fallecido a los 87 años de edad, informó este domingo su familia.

El artista deja “una obra extraordinaria, tanto como actor como como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, declararon sus allegados en un comunicado.

“Solicitamos privacidad en este triste momento”, agregó la familia, que confirmó que Stamp falleció este domingo por la mañana.

El actor, nacido en el este de Londres en 1938, desempeñó diferentes trabajos en la capital británica hasta que logró una beca para estudiar en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, desde donde dio el salto a los escenarios teatrales del país con otro gigante de la interpretación, Michael Caine.

Su primer gran papel para la gran pantalla llegó con el filme “Billy Budd” (1962), lo que le valió una candidatura a un Oscar como mejor actor secundario y le lanzó a la fama internacional.

A partir de ese momento, participó en numerosos clásicos de la década de los 60, como “Escándalo en la aulas” junto a Laurence Olivier, “El coleccionista”, “Modesty Blaise, superagente femenino” o “Poor Cow”, el primer largometraje del director inglés Ken Loach.

Stamp llegó figurar entre los aspirantes a sustituir a Sean Connery en la franquicia de James Bond, pero sus ideas para el personaje “aterrorizaron” al productor Harry Saltzman, según confesó años más tarde el propio actor.

El artista, según algunos críticos, atravesó un bache con películas menores a comienzos de los 70, pero su carrera volvió a despegar con su papel como el General Zod en “Superman” (1978), de la mano del director Richard Donner, y con la secuela “Superman II” (1980).

En 1991, la directora española Pilar Miró le escogió para interpretar a Darman en su película “Beltenebros”, basada en una novela del escritor Antonio Muñoz Molina.

Y tres años más tarde, Stamp adquirió un estatus de culto al protagonizar el musical “Las aventuras de Priscila, reina del desierto” junto a Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter, donde interpretaba a la drag queen trans Bernadette.

SupermanActores
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
