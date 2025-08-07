Actor que fue Superman se une a ICE y respalda plan antiinmigrante de Donald Trump

Dean Cain, el actor famoso por interpretar a Superman en un programa de televisión de los años 90, quiere unirse a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Cain dijo en una entrevista con Fox News esta semana que ya había hablado con la agencia responsable de llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La subsecretaria Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el jueves que Cain sería juramentado como “Oficial Honorario del ICE” el próximo mes. No estaba claro de momento cuáles serían sus deberes como oficial honorario. Cain, de 59 años, dijo a Fox News que ya era un alguacil adjunto juramentado y un oficial de policía de reserva.

A principios de esta semana, Cain publicó un video en sus redes sociales animando a otros a unirse a la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que está eliminando los límites de edad para nuevas contrataciones en la agencia responsable de la aplicación de la ley de inmigración, ya que busca expandir la contratación después de una inyección masiva de fondos del Congreso.

Cain ha sido en la última década franco en sus puntos de vista conservadores y ha respaldado a Trump en tres elecciones. Un representante de Cain no respondió a la solicitud de comentarios el jueves.

McLaughlin hizo referencia al papel titular de Cain en “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, que se emitió de 1993 a 1997, en su declaración, diciendo que “Superman está animando a los estadounidenses a convertirse en superhéroes de la vida real”.

Warner Bros., que comenzó un nuevo ciclo de películas con su estreno de “Superman” el mes pasado, no respondió de momento a una solicitud de comentarios. La película, que ha recaudado más de 550 millones de dólares y es protagoniza David Corenswet, se convirtió en un tema candente con comentaristas de derecha que la criticaron como “woke” después de que el director James Gunn se refiriera al personaje como un “inmigrante”.

La periodista de Associated Press Rebecca Santana contribuyó a este despacho.

