Noche de Talentos Puerto Rico celebrará su gran final en el Coca-Cola Music Hall

La competencia juvenil “Noche de talentos Puerto Rico” celebrará su gran final el domingo, 7 de septiembre de 2025, a las 4:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall . Esta será la primera vez que el evento se realizará en la capital del país.

Este año, el evento contará con la participación de más de 1,000 jóvenes provenientes de toda la isla, quienes competirán en las categorías de baile, imitación, canto y baile concepto.

Una de las grandes novedades de esta edición es el regreso del carismático Jeanthony “Chino” Medina como animador principal del evento, acompañado por una animadora sorpresa que será revelada próximamente.

“Para mí es un honor poder llevar este evento por primera vez a San Juan, y hacerlo en un lugar tan importante como el Coca-Cola Music Hall. Esta es la plataforma de talentos más grande del país, y seguimos comprometidos con brindar una experiencia inolvidable para todos los participantes”, expresó Edrick Cruz García, productor ejecutivo de Noche de Talentos Puerto Rico.

Además de la competencia, esta edición integrará una experiencia multimedia e interactiva que permitirá al público seguir todo lo que ocurre tras bastidores, entrevistas exclusivas y reacciones en vivo a través de las redes sociales. Esta innovadora propuesta estará a cargo del joven talento digital Will Omar.

“Este año Noche de Talentos será también un evento mediático. Mostraremos todo lo que ocurre detrás del escenario, las emociones, los ensayos, los momentos inesperados... será una experiencia completa tanto para el público como para los participantes”, comentó Jorge Jomar Padilla, productor general y director de medios del evento.