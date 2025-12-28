Novia lanza su ramo al público del concierto de Danny Rivera

No todo el mundo puede presumir que celebró su boda en pleno concierto de “la voz nacional de Puerto Rico”, Danny Rivera. Bianca y Arnold sí.

La joven pareja contrajo nupcias esta tarde, antes del inicio del espectáculo anual “Atardecer Navideño” que tuvo lugar en el balcón de la sede de la Fundación Nacional para la Cultura Popular(FNCP), en el Viejo San Juan. Después de almorzar y tomarse algunas fotografías en El Viejo Almacén, los recién casados salieron hasta el balcón del restaurante donde fueron aplaudidos por la multitud.

Ante tal escenario, Bianca encontró la oportunidad perfecta para cumplir con una tradición nupcial. Con sus familiares como testigos, la novia dio la espalda hacia la calle Cristo y lanzó su ramo de flores blancas.

Las solteras, mientras tanto, esperaron con entusiasmo. Finalmente, el ramo cayó directo en las manos de una dama que, al darse cuenta, celebró entre brincos.

Sin embargo, los ahora esposos no fueron los únicos que celebraron con el concierto como escenario. Lucy Rivera, una fanática de Rivera, se llevó hasta un saludo del anfitrión.

Según supo El Nuevo Día, los familiares de Rivera rentaron un Airbnb hace casi un año frente a la sede de FNCP para celebrarla. De esta manera, la cumpleañera pudo disfrutar -con vista privilegiada- la undécima edición de “Atardecer Navideño”.

José Luis Rivera y Lucy Rivera, la cumpleañera. (Pablo Martínez Rodríguez)

La esperada presentación arrancó a las 5:00 p.m. bajo un nuevo formato y un número de asistencia que pareció superar el de ediciones anteriores. “Adeste fideles” marcó el inicio.