EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Novia lanza su ramo al público del concierto de Danny Rivera

Bianca y Arnold se casaron hoy en el Viejo San Juan previo al inicio del tradicional “Atardecer Navideño” que ofrece el cantante

28 de diciembre de 2025 - 9:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bianca y Arnold se casaron esta tarde, previo al concierto "Atardecer Navideño". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

No todo el mundo puede presumir que celebró su boda en pleno concierto de “la voz nacional de Puerto Rico”, Danny Rivera. Bianca y Arnold sí.

La joven pareja contrajo nupcias esta tarde, antes del inicio del espectáculo anual “Atardecer Navideño” que tuvo lugar en el balcón de la sede de la Fundación Nacional para la Cultura Popular(FNCP), en el Viejo San Juan. Después de almorzar y tomarse algunas fotografías en El Viejo Almacén, los recién casados salieron hasta el balcón del restaurante donde fueron aplaudidos por la multitud.

Ante tal escenario, Bianca encontró la oportunidad perfecta para cumplir con una tradición nupcial. Con sus familiares como testigos, la novia dio la espalda hacia la calle Cristo y lanzó su ramo de flores blancas.

Las solteras, mientras tanto, esperaron con entusiasmo. Finalmente, el ramo cayó directo en las manos de una dama que, al darse cuenta, celebró entre brincos.

Sin embargo, los ahora esposos no fueron los únicos que celebraron con el concierto como escenario. Lucy Rivera, una fanática de Rivera, se llevó hasta un saludo del anfitrión.

Según supo El Nuevo Día, los familiares de Rivera rentaron un Airbnb hace casi un año frente a la sede de FNCP para celebrarla. De esta manera, la cumpleañera pudo disfrutar -con vista privilegiada- la undécima edición de “Atardecer Navideño”.

José Luis Rivera y Lucy Rivera, la cumpleañera.
José Luis Rivera y Lucy Rivera, la cumpleañera. (Pablo Martínez Rodríguez)

La esperada presentación arrancó a las 5:00 p.m. bajo un nuevo formato y un número de asistencia que pareció superar el de ediciones anteriores. “Adeste fideles” marcó el inicio.

Victoria Sanabria y Rafael José fueron los invitados especiales de este año. Los Reyes Magos de Juana Díaz, de igual manera, protagonizaron el momento culminante.

La Navidad boricua posee un aroma y un color particular que “la voz nacional de Puerto Rico”, Danny Rivera, sabe capturar con maestría.Mediante el evento musical “Atardecer Navideño”, celebrado el 27 de diciembre en el balcón de la sede de la Fundación Nacional para la Cultura Popular (FNCP), en el Viejo San Juan, los presentes se adentraron en la esencia misma de las parrandas y la unión familiar. Así, una vez más, y por una hora y media, la música de “El Cantor de Borinquen” transformó el ambiente de la Ciudad Amurallada en uno de celebración y orgullo patrio.
1 / 9 | Danny Rivera celebra la undécima edición de "Atardecer navideño" . La Navidad boricua posee un aroma y un color particular que “la voz nacional de Puerto Rico”, Danny Rivera, sabe capturar con maestría. - Pablo Martínez Rodríguez
Danny RiveraConciertoNavidadboda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
