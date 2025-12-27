Danny Rivera presenta un “Atardecer navideño” distinto desde “el balcón del pueblo”

Este 2025, la esperada cita anual, fue doblemente especial. Además de servir como un lienzo musical en que se pintan los recuerdos de tradiciones que se resisten al olvido, el evento también supuso un aplauso para honrar la vida de Javier Santiago, fundador y director ejecutivo de la FNCP, quien falleció el pasado 1 de octubre.

Santiago fue una figura clave en la promoción y preservación del patrimonio cultural puertorriqueño. Antes de comenzar la presentación de forma oficial, se solicitó un minuto de silencio para recordarlo.

La velada arrancó a las 5:00 p.m. bajo un nuevo formato y un número de asistencia que parece superar el de ediciones anteriores. “Adeste fideles”, el clásico cristiano usado en la bendición de la Natividad en Francia, España, Portugal, Alemania e Inglaterra desde finales del siglo XVIII, marcó el inicio.

El objetivo de “Atardecer navideño”, sin embargo, es el mismo que cuando estrenó en el año 2014. En cada canción incluida en el repertorio, el cantautor de 80 años busca interpretar el sentimiento colectivo de su pueblo. A lo largo de una década, Rivera ha encontrado en la puesta de sol sanjuanera el preludio perfecto para el encendido de los corazones y el reencuentro con lo sagrado en las tradiciones boricuas.

Entre gritos y aplausos, la audiencia recibió al actor, presentador y cantante Rafael José, quien fungió como maestro de ceremonias. Según adelantó Rivera, durante tarde sonarían “las canciones que la gente conoce y canta”. “Rafa”, como es conocido en la industria del entretenimiento, deleitó con “La trulla” y después presentó al anfitrión, quien salió al encuentro ataviado de amarillo y crema.

“Hoy estamos contentos, pero siempre vamos a estar contentos a pesar de los males. Muchachos, vamos a hacer este recorrido otra vez. Gracias por venir, este es el balcón del pueblo”, saludó después de cantar “El tinajero”.

“Atardecer navideño” continuó con “Brisas de Navidad”, “Casitas de la montaña” y “Trulla pa’ ti”. El público, quien llegó hasta los predios de la FNCP desde horas de la mañana, lo acompañó a una sola voz.

“Hoy me siento orgulloso porque hay muchos amigos que me acompañan, y nuestros artistas también son parte de nuestra cultura”, expresó Rivera previó a la revelación de la primera artista invitada, la trovadora Victoria Sanabria.

Ambas glorias de la música boricua cautivaron con temas como “Cosas del campo” y “Alegoría”. “Infinitas gracias, qué emoción tan grande la que siento en este momento, de estar por primera vez en este balcón, ver un mar de corazones defendiendo lo que es nuestra cultura, esta que nunca morirá siempre que ustedes la carguen y la mantengan viva”, exteriorizó Sanabria.

