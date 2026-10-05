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Novio de Wanda Sais le pide matrimonio durante su “stand-up comedy”

La actriz fue sorprendida por su pareja Félix Pagán en el escenario del Teatro Braulio Castillo en Bayamón

5 de octubre de 2026 - 9:56 AM

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La actriz Wanda Sais. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La actriz y presentadora Wanda Sais utilizó el concepto de decir que “si” para presentar su primer “stand-up comedy” en la quinta edición del Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, sin imaginar que la respuesta afirmativa la daría ella sobre el escenario.

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Este pasado fin de semana, la artista presentó del 2 al 4 de octubre su espectáculo “Wanda Sais dijo que sí”. Allí en medio de su show cómico fue sorprendida por Félix Pagán, su pareja de 14 años, quien le propuso matrimonio justo al finalizar la función del pasado sábado.

El novio de la artista, en complicidad con la producción subió al escenario y de rodillas frente al público le hizo la propuesta matrimonial. Sais al verlo, brincó de alegría, caminó hacia él y proclamó que la petición se hizo realidad ante un cúmulo de emociones en los que hubo lágrimas de felicidad.

“¡WAO! Que gran sorpresa recibí ayer al cerrar el show. Mi amado compañero, Felix, con quien llevo compartiendo aventuras por 14 años me pidió el sí… ¡y dije que sí! GRACIAS a todos los que colaboraron para hacer una noche inolvidable aun más mágica. Gracias al público por la hermosa energía, al igual que a la gente linda de @leonardofifthavenue por dejar aun más guapo al chancletero de casa", reveló la presentadora del programa PR en Vivo de TeleOnce, junto a un video que recoge cada uno de los momentos de la propuesta matrimonial desde tras bastidores hasta el escenario.

La actriz agradeció a cada uno de los cómplices de Pagán. “Gracias a mis amigos, compañeros, colegas y auspiciadores: ¡estoy sin palabras! …y eso es difícil 💜 ¡Nos vemos de nuevo hoy en el teatro para seguir la fiesta! …porque lo que empezó siendo un show, ¡se convirtió en realidad!“, sentenció.

La puesta en escena de Sais integró diferentes facetas de la actriz como es el baile y los personajes de “Gina la China”, “Tojunto” y “Carmencita”.

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Wanda SaismatrimoniosTeatroTeatro Braulio Castillo
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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