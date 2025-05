Airyn, la hija de Robert De Niro y la actriz Toukie Smith, se declaró abiertamente transgénero en una reciente entrevista. La joven de 29 años habló por primera vez con la revista Them sobre el proceso de “adaptación” a su “nueva identidad”. También contó algunos detalles reveladores sobre su vida como hija de uno de los hombres más famosos del planeta.

A diferencia de su hermano gemelo Julian, que ya participó de varias series y películas, Airyn mantuvo siempre un muy bajo perfil. Sin embargo, en marzo de este año, los paparazzi la descubrieron en una salida junto a su padre, de 81 años, y los comentarios sobre su apariencia la colocaron en el foco de la tormenta. En esas fotografías se la veía luciendo trenzas de un color rosa claro, leggings estampados y botas de taco alto.

A pesar del revuelo que se armó en aquel momento, la joven decidió romper el silencio ahora: “Hay una diferencia entre ser visible y ser visto. Yo he estado visible, pero creo que aún no me han visto”, indicó. Y expresó: “Cuando leí toda esa información incorrecta sobre mí, me recordaron que la gente realmente no sabe nada sobre mí”.

“No crecí con papeles secundarios en las películas de papá, ni yendo a reuniones de negocios ni a estrenos. Mi papá insistía mucho en que encontráramos nuestro propio camino... Yo querría que el éxito llegara por mis propios méritos”, explicó sobre su decisión de mantenerse alejada de los flashes. Y señaló: “Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que los míos hayan aceptado mantenerme alejada de los focos de atención. Me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible”.

Airyn reveló, además, que “desarrolló su potencial tardío”, y reflexionó sobre la dismorfia corporal y los estándares de belleza. “De pequeña, siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo: que tal cosa era muy grande, que no era lo suficientemente delgada. Tampoco lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Que era demasiado femenina, o que no era todo lo masculina que decía ser. El discurso nunca fue: ‘Eres simplemente perfecta como eres’”, relató.

La joven contó que todo cambió cuando, inspirándose en su madre y “en otras mujeres negras” que influyeron en su vida, decidió comenzar la terapia hormonal en noviembre pasado. “Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona que se sienta como yo: negra, queer, que no use una talla extrapequeña”, indicó Airyn. “Quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de súper delgadas o heroínas chic”.

Estudiar para ser consejera de salud mental forma parte de la misión que se ha impuesto. “Las personas de color y las personas queer definitivamente necesitan más apoyo y defensa de la salud mental. Así que espero poder hacerlo”, explicó.

Airyn tiene seis hermanos por parte de su padre. El actor, junto a su primera esposa, Diahnne Abbott, tuvo a Drena y a Raphael. En 1995, llegaron Airyn y Julian, fruto de su amor con la modelo y actriz Smith. Tres años después, nació Elliot, y al tiempo su hija Helen Grace, de 11, a quienes tuvo con su exesposa, Grace Hightower. En 2023, junto a su novia, Tiffany Chen, le dió la bienvenida a la menor de la familia, la pequeña Gia Virginia.