Tras unas semanas del fin de la tercera temporada de “La casa de los famosos”, los participantes han salido a hablar sobre las experiencias que vivieron dentro de este “reality show” de Telemundo. Una de ellas fue Patricia Navidad, quien arremetió contra la cadena por supuestamente editar los contenidos a su conveniencia. La actriz mexicana se lanzó contra los productores y los culpó de hacer una campaña de desprestigio en su contra, al mostrar fragmentos de video alterados.

En una reciente entrevista para el programa “Por las Barbas de Barra-Bas”, la artista dijo que tanto ella como los otros participantes fueron objeto de manipulaciones por parte de los editores del programa. “Lamento que en las galas se haya manipulado, se haya distorsionado y se haya editado a favor de quien ellos querían. Yo no disculpo a absolutamente a nadie, porque nadie es culpable de nada, todos somos responsables de todo, y aquí hubo responsables y son la producción”, apuntó.

Navidad admitió que en su momento les hizo reclamos a los encargados de la competencia, pero se escudaban bajo el argumento de que eran los propios famosos quienes pedían editar los videos: “Yo sí se los dije. Ellos me decían ‘es que tus compañeros’, y yo les respondía ‘bueno, no lo sé (si fueron ellos)’, pero hubo mucha edición. Yo no estuve de acuerdo, no es real”.

Por otro lado, afirmó que esa postura y haber modificado contenido le trajo consecuencias a nivel personal: “El haber hecho mucha edición y mucho linchamiento hacia mi persona no me parece justo, no me parece limpio”. Navidad instó a los televidentes a siempre quedarse pendientes de las grabaciones de 24 horas, que también estaban disponibles en la página web de Telemundo. “El 24/7 allí estaba, no había necesidad de ponerme todos esos títulos y hacer todas esas agresiones. Al final, no le encuentro ningún sentido más que desprestigiar”, añadió.

También consideró que la producción hacía que los famosos se enfrentaran en las galas solo para sacar buen contenido y posteriormente editarlo a favor de unos cuantos. “Tristemente, muchos de mis compañeros se dedicaron a sacar lo peor de ellos y, al final, eso habla de ellos, no habla de mí. Nada es personal y no lo voy a tomar así, pero, como es un show, tengo derecho a dar mi opinión”, concluyó la actriz.

El programa que reemplazó “La casa de los famosos”

Después de que Madison Anderson se coronara como la ganadora de la tercera entrega, Telemundo estrenó otro “reality show”, pero este basado en la gastronomía. También reunió a 20 celebridades para que demostraran sus habilidades culinarias y, semana a semana, sacar a una para llegar a obtener solo un ganador. Se trata de “Top Chef VIP”, conducido por Carmen Villalobos y protagonizado por artistas de diferentes países.

Entre el elenco principal hay varios actores, cantantes y hasta “influencers”. Aunque la nacionalidad que predomina es la mexicana, también participa gente de Colombia, Puerto Rico y Venezuela. Todos enfrentarán desafíos de cocina hasta que uno de ellos se lleve el premio en efectivo de $100 mil.

