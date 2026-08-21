“PAW Patrol en busca del tesoro” llega a Puerto Rico con una aventura en vivo

Los personajes de una de las series infantiles más reconocidas por niños y niñas alrededor del mundo llegarán a Puerto Rico con “PAW Patrol en busca del tesoro”, un espectáculo en vivo que se presentará el 21 y 22 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, una apuesta de entretenimiento dirigida a las familias en la isla.

“Los niños y las niñas también necesitan espacios de entretenimiento creados para ellos, donde puedan compartir con sus familias, estimular su imaginación y vivir la emoción de ver en escena a los personajes que conocen y disfrutan. Como productores, tenemos la responsabilidad de procurar que Puerto Rico cuente con una oferta variada de espectáculos familiares de calidad. Traer ‘PAW Patrol’ es parte de ese compromiso”, expresó el productor Osvaldo Rocafort.

“PAW Patrol en busca del tesoro” llevará al escenario una nueva misión en la que el trabajo en equipo, la amistad, la aventura y la colaboración serán parte fundamental de la historia, elementos que han contribuido a convertir la franquicia en una de las favoritas del público infantil.

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“Queremos que desde que lleguen al Coliseo la familia sienta que entró al mundo de PAW Patrol. Pero, sobre todo, queremos que se lleven un recuerdo especial junto a sus padres y familiares. Ese valor de compartir y crear memorias juntos es una parte muy importante de este tipo de espectáculo”, añadió Rocafort.

Las funciones de “PAW Patrol en busca del tesoro” serán el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, a las 2:00 p.m. y 6:00 p.m., en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.