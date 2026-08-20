El tiempo corre y los sueños también: “Tick, Tick… Boom!” llega a Bellas Artes

El tiempo, los sueños y las decisiones que marcan una vida son el eje central de “Tick, Tick... Boom!”, el musical de rock creado por Jonathan Larson, autor de “Rent”, que llegará al escenario del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce desde el próximo 4 de septiembre de 2026.

La producción, presentada por Encanto Productions LLC, propone una experiencia inmersiva que invita al público a formar parte del viaje emocional de un joven compositor que enfrenta importantes decisiones mientras lucha por alcanzar sus aspiraciones antes de que el tiempo se agote.

La historia explora temas universales como la pasión por el arte, el temor al fracaso y la perseverancia necesaria para perseguir los sueños. Esto, ofrece una mirada emotiva y profundamente humana sobre los retos de la vida adulta.

El elenco está encabezado por Gustavo Rosa en el papel de “Jon”, acompañado por Yarel Padilla como “Michael” y Melanie Marantes como “Susan”. Completan el reparto Alejandra Reyes, Brian Márquez, Kimberly Torres e Ian Cortina.

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La dirección escénica está a cargo de Miguel Rosa-López, mientras que Michelle Brava asume la dirección vocal. Juan Carlos Rodríguez dirige la parte musical y Michelle Alves tiene a su cargo la coreografía.

Según la producción, “Tick, Tick... Boom!” busca convertirse en una de las propuestas teatrales más destacadas de la temporada, invitando a la reflexión sobre el paso del tiempo, las metas personales y las decisiones que tienen el poder de transformar el rumbo de una vida.