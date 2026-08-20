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Lele Pons muestra su antes y después del embarazo

La influencer compartió fotos de su cuerpo antes y después de convertirse en mamá de Eloísa

20 de agosto de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La creadora de contenido venezolana, Lele Pons. (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lele Pons compartió fotografías de su cuerpo antes y después del embarazo y anunció que retomará con mayor compromiso su rutina de ejercicio, a poco más de un año de convertirse en mamá.

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A través de sus redes sociales, la influencer y conductora reconoció que después de dar a luz ha sido inconstante con el cuidado de su cuerpo, por lo que decidió comenzar nuevamente un proceso para recuperar el estado físico que tenía antes del embarazo.

“Hoy empiezo el proceso y la rutina para recuperar el estado físico que tenía antes del embarazo. He sido muy inconstante con el cuidado de mi cuerpo tras dar a luz; algunos meses me esfuerzo más que otros, pero nunca me he comprometido al máximo”, escribió junto a las imágenes.

Lele Pons también reconoció que su cuerpo cambió después del embarazo, pero aseguró que está decidida a trabajar para alcanzar una versión de sí misma con la que se sienta bien física y saludablemente.

“Aunque mi cuerpo ha cambiado mucho, eso no significa que no pueda volver a mi mejor versión, tanto física como saludable. Es un camino largo, ¡pero HA LLEGADO EL MOMENTO! ¡¡¡DÍA 1!!!”, agregó.

La creadora de contenido venezolana y el cantante puertorriqueño Guaynaa se convirtieron en padres de una niña en julio de 2025.

La llegada de su bebé ocurrió dos años después de que Lele Pons y Guaynaa se casaran, la pareja contrajo matrimonio en marzo de 2023 en una ceremonia realizada en Miami, Florida, a la que asistieron familiares y numerosas celebridades.

Desde el nacimiento de su hija, ambos han compartido algunos momentos de su vida como padres, aunque también han mostrado en redes sociales cómo se han adaptado a esta nueva etapa.

La relación entre Lele Pons y Guaynaa comenzó en 2020, después de que ambos coincidieran en el ámbito musical y posteriormente colaboraran en la canción “Se te nota”. Con el tiempo hicieron público su romance y consolidaron una relación que los llevó al matrimonio y posteriormente a formar una familia.

Tags
Lele PonsEmbarazoEjercicios
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