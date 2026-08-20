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Pablo Alborán cancela concierto tras ser diagnosticado con una neumonía grave

El cantante español informó que deberá guardar reposo total por indicación médica

20 de agosto de 2026 - 5:30 PM

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El sueño hecho realidad. Las estrellas se han vuelto a alinear. Muy feliz. (Suministrada)
El sueño hecho realidad. Las estrellas se han vuelto a alinear. Muy feliz. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Pablo Alborán anunció la cancelación del concierto que tenía previsto ofrecer este viernes, 21 de agosto, en Ciudad Real tras haber sido diagnosticado con una neumonía grave.

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A través de sus redes sociales, el intérprete de “Saturno” explicó que deberá permanecer en reposo durante los próximos días para recuperarse adecuadamente.

“Acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días. Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para mañana, 21 de agosto en Ciudad Real”, expresó.

El artista lamentó especialmente la suspensión del espectáculo, que ya había agotado sus entradas, y agradeció el respaldo de sus seguidores.

“Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto”, escribió.

Alborán también pidió que la información sobre su estado de salud se maneje con cautela para evitar alarmas innecesarias.

“Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos”.

Pese a la seriedad del diagnóstico, el cantante se mostró optimista sobre su recuperación y aseguró que ya ha comenzado el tratamiento correspondiente.

“Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada”, comentó acompañado de un emoticono de fuerza.

En una publicación posterior, reiteró que priorizará su recuperación antes de regresar a los escenarios.

“Voy a descansar unos días hasta recuperarme del todo. Me da mucha rabia, pero no puedo daros un concierto en estas condiciones, os merecéis el 200%”, subrayó.

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Entre los mensajes destacados, la usuaria Claudia D’Ambrosio le escribió: “Te amamos. Lo más importante siempre será la salud”, mientras que Maryam Home le recordó que “la salud siempre es lo primero” y le deseó una pronta recuperación.

El artista concluyó su mensaje con palabras de agradecimiento hacia sus seguidores: “Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan. Nos vemos muy pronto. Gracias por todo el cariño”.

El reguetonero Wisin fue el primer artista en presentarse en los Latin Grammy. (AP / Chris Pizzello)Jesse & Joy también deleitaron a la audiencia con uno de sus éxitos. (AFP / Robyn Beck)El boricua Ricky martin también acompañó a Miguel Bosé durante su tributo. (AFP / Robyn Beck)
1 / 12 | Las presentaciones de los Latin Grammy. El reguetonero Wisin fue el primer artista en presentarse en los Latin Grammy. (AP / Chris Pizzello)
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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