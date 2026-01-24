Periodista Samantha Díaz celebra el milagro de la maternidad: “Nuestra oración contestada”

Frente a las cámaras, Samantha Díaz proyecta la seguridad de quien conoce el peso de sus palabras.

Para la boricua, quien es ancla de Noticiero Telemundo 49, el camino para formar una familia ha sido su reportaje más desafiante y personal. A través de su propia experiencia, ha transformado su vulnerabilidad en una voz para la concientización sobre la infertilidad y ha demostrado que incluso en los momentos de mayor incertidumbre, la esperanza de un nuevo comienzo sigue latente.

En noviembre, la puertorriqueña sorprendió con el anuncio de su embarazo. La noticia fue motivo de alegría para sus colegas, amigos y familiares en y fuera de la isla.

“Ya no seremos solo dos… Por ahí viene nuestra oración contestada, nuestro milagrito. Niña, si tan solo supieras todas las personas que han orado por ti. Dios es bueno, siempre lo ha sido. ‘Baby Flores Díaz coming soon’”, expresó mediante sus redes sociales qiuien inició como editora digital y reportera en El Nuevo Día y Primera Hora.

Esta tarde, a solo días del nacimiento de su primogénita, Díaz publicó el resultado de una sesión fotográfica que hoy sirve de evidencia de que los milagros existen.

“Qué bonito poder ser testigos de un milagro... Gracias, Daisy, por esperarnos, detener el tiempo y fotografiar a nuestra pequeña guerrera antes de su llegada oficial. Eres luz y haces magia”, exteriorizó.