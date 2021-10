El cantante de música urbana PJ Sin Suela le recordó al gobernador Pedro Pierluisi que el pueblo de Puerto Rico está “más unido y más pendientes que nunca”. Este mensaje vino como respuesta a unos comentarios que hizo el primer mandatario indicando que había solicitado eliminar las tasas de arbitrios a los automóviles más costosos o de lujo, en parte para que no hubiera carros ‘estartalados’ y la isla se viera bien ante los visitantes.

“Los comentarios de Pierluisi son elitistas, clasistas, de mentes pequeñas y ‘destartaladas’”, descargó el cantante de música urbana en su cuenta de Instagram. “Al gobernador le importa más el qué dirán de Puerto Rico a que los puertorriqueños estemos BIEN, saludables y felices; con carreteras decentes, buena transportación, salud y educación pública”.

La semana pasada, durante un panel de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, llevado a cabo en el Hotel Caribe Hilton, Pierluisi reveló su petición a Francisco Parés, secretario de Hacienda. “¿Por qué penalizamos al que quiere tener un carro quizás un poquito más de lujo o de mejores condiciones o con mejores atributos?”, indicó el gobernador al público presente en la actividad. “Si tenemos en nuestras carreteras mejores vehículos, en mejores condiciones, eso es bueno para todos. También para la calidad de vida. Hasta para el turismo que nos llega: el que viaja se da cuenta. Si tú ves los carros todos ‘estartalados’, ¿qué es lo que tú piensas? ‘Cuidado que les va mal, esto está terrible aquí’”.

En su mensaje escrito, PJ Sin Suela denunció que Pierluisi pensaba más en el qué dirán, que en las deudas de los puertorriqueños. “Pidiéndole al pueblo que aparente y se ahogue en deuda para que el de afuera piense que está bien. El gobernador claramente no conoce cómo vive el puertorriqueño y sólo le interesa ayudar a los suyos. A los ricos, sean boricuas o no”, explicó el artista que se distingue por sus canciones con letras irreverentes. “El gobernador dice que tu carro destartalado espanta el turismo, así que no te vamos a ayudar, pero vamos a quitarle los impuestos a los carros de lujo. En Puerto Rico la mayoría vive de cheque en cheque. A el puertorriqueño no se le enseña ni de ahorrar, ni de invertir. En Puerto Rico ya gastamos más de lo que debemos en carros y en ropa para ‘aparentar’”.

El músico le pidió al gobernador que se enfoque en situaciones que él considera que son más importantes para el pueblo como la transportación pública, las malas condiciones de las carreteras o la educación. “¿Por qué no te enfocas en mejorar la transportación pública en Puerto Rico? Que la gente pueda llegar al trabajo. En unir los municipios para que se ayuden entre sí. ¿Por qué no arreglas los boquetes? Por qué no luchas para que no nos metan el PC1003; que empobrece nuestro futuro y arriesga la educación del pueblo. ¡Lo más importante! ¿Por qué no mejoras la salud pública?”

Por otra parte, el cantante le recordó a Pierluisi que “nuestros ojos están abiertos”, al referirse a los residentes de Puerto Rico, quienes “ya no se dejan pisotiar”. “El huracán María nos hizo fuertes. Somos una isla pequeña en el medio del Caribe y ahí estuvimos solos, sin luz y agua, abandonados por el mundo, pero echamos pa’lante. Nos volvimos a UNIR y nació una generación nueva de boricuas. No importa si naciste en los 70′s, 80′s o 90′s, esta generación NO SE DEJA. Lo enseñamos en el verano del 2019 y tú sabes lo que dicen: en guerra avisada...”, concluyó el intérprete de la canción “¿Cuál es tu plan?”