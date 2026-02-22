Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rafael Araneda revela enfermedad autoinmune: “No me está generando mejoría”

El presentador compartió la noticia durante la alfombra roja del Festival de Viña del Mar

22 de febrero de 2026 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafael Araneda (david.villafane@gfrmedia.com)
Por El Mercurio / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En la antesala de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, su animador sorprendió al compartir un aspecto íntimo de su vida. Rafael Araneda reveló que desde hace más de 25 años convive con una enfermedad autoinmune vinculada a la tiroides.

El conductor del recordado programa de citas “Enamorándonos”, que se transmitía por Univisión, hizo la confesión tras su paso por la alfombra roja de la gala, cuando fue consultado sobre cómo se prepara para animar por décima vez el certamen en la Quinta Vergara. Allí explicó que ha incorporado nuevas prácticas a su rutina.

“Lo del hielo en la tina lo hago desde hace un tiempo por una terapia. Tengo una enfermedad autoinmune, de hace muchos años, es mi tiroides”, comentó Araneda.

Además, el animador reconoció que el tratamiento farmacológico ya no le entrega los resultados esperados: “El que me aumente la cantidad de dosis del remedio, no me está generando mejoría”.

Frente a ese escenario, señaló que decidió explorar otras alternativas. “En esa búsqueda aparece el frío, y he sentido algunos cambios, espero que me vaya bien con eso”, expresó, dejando en claro que está en un proceso de búsqueda personal para complementar su tratamiento.

Al profundizar en el momento en que recibió el diagnóstico, Araneda detalló que “fue hace muchos años, 25 años. Llevo la mitad de la vida en esta”.

ACERCA DEL AUTOR
El Mercurio / GDA
Fundado el 1 de junio de 1900, a lo largo de su existencia El Mercurio ha informado sobre todas las noticias relevantes para el país y el mundo, dando cabida en...
