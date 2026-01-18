Rafael Araneda regresa a la pantalla chica tras el fin de “Enamorándonos USA”

¡Año Nuevo, nuevo programa!

El presentador Rafael Araneda recibió el 2026 con una nueva aventura que lo trae de regreso a la televisión, al unirse al programa matutino “Despierta América” de Univisión, a un año y medio de la cancelación de “Enamorándonos USA”, de UniMás, el cual conducía junto a Ana Patricia Gámez.

“Con mis chicas, comenzando un nuevo desafío en Despierta América. Feliz”, compartió el chileno desde su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con parte de sus nuevas compañeras de trabajo.

El carismático animador llevará su chispa como panelista del segmento “Sin rollo”, donde se discuten temas de actualidad y otros asuntos de interés.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, el popular programa de citas llegó a su fin luego de 1,100 episodios transmitidos. La decisión fue tomada por TelevisaUnivision en medio de los cambios tras la fusión de ambas cadenas televisivas.