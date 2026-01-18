Rafael Araneda regresa a la pantalla chica tras el fin de “Enamorándonos USA”
El conductor comienza una nueva etapa profesional al integrarse al equipo de un programa de Univisión
18 de enero de 2026 - 3:04 PM
¡Año Nuevo, nuevo programa!
El presentador Rafael Araneda recibió el 2026 con una nueva aventura que lo trae de regreso a la televisión, al unirse al programa matutino “Despierta América” de Univisión, a un año y medio de la cancelación de “Enamorándonos USA”, de UniMás, el cual conducía junto a Ana Patricia Gámez.
“Con mis chicas, comenzando un nuevo desafío en Despierta América. Feliz”, compartió el chileno desde su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con parte de sus nuevas compañeras de trabajo.
El carismático animador llevará su chispa como panelista del segmento “Sin rollo”, donde se discuten temas de actualidad y otros asuntos de interés.
Cabe recordar que, en mayo de 2025, el popular programa de citas llegó a su fin luego de 1,100 episodios transmitidos. La decisión fue tomada por TelevisaUnivision en medio de los cambios tras la fusión de ambas cadenas televisivas.
“Este fue el proyecto que nos trajo a Estados Unidos, a mí y a mi familia. Seis años increíbles llenos de historias, emociones y sueños compartidos. Solo una palabra lo resume todo: gratitud. Gracias, ‘Enamorándonos USA’, y gracias al tremendo equipo que estuvo detrás de cada capítulo, dejando el corazón en cada show. Y atentos… que se vienen nuevas cosas. Ya les iré contando”, expresó Araneda en aquel entonces.
