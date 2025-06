Los mensajes de despedida de los presentadores de “Enamorándonos USA”

Anoche, tras 1,100 episodios transmitidos, el programa de citas y emparejamientos “Enamorándonos USA” llegó a su fin. El programa estuvo marcado por lágrimas, emociones y los mensajes de despedida de sus presentadores, la mexicana Ana Patricia Gámez y el c hileno Rafael Araneda .

“Mi gran compañero por 6 años, Rafael Araneda, quien se convirtió en familia, mi gran amigo y muchas veces confidente, quien me ayudó a crecer profesionalmente, fuiste de los mejores regalos que me ha dejado ‘Enamorándonos USA’. Gracias por las risas, los aprendizajes, por cuidarme, por ser ese amigo que todas las personas necesitan en su vida. Esto no es una despedida, es un hasta pronto”, sostuvo.